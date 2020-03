VMware étoffe son portefeuille de produits et services

mars 2020 par Marc Jacob

VMware, Inc. annonce une gamme de produits et de services pour aider ses clients à moderniser leurs applications et leurs infrastructures. Les applications sont au cœur de la réussite de la transformation numérique des entreprises. Elles leur permettent de proposer des expériences numériques personnalisées à leurs clients afin de générer de nouvelles sources de revenus. Les entreprises modernisent de plus en plus leurs applications afin d’être plus compétitives et d’exploiter pleinement le potentiel des environnements cloud. Les défis auxquels les clients sont confrontés consistent à donner aux développeurs les moyens de fournir plus rapidement de meilleurs logiciels tout en renforçant la sécurité et les opérations. En parallèle, les entreprises doivent également moderniser leur infrastructure si elles veulent tirer pleinement parti de leurs investissements dans les applications modernes.

Aujourd’hui, VMware présente la nouvelle gamme VMware Tanzu pour les applications modernes, et VMware Cloud Foundation 4 avec Tanzu, la plate-forme de cloud hybride automatisée et clé en main. Cette dernière prend désormais en charge les applications traditionnelles basées sur les machines virtuelles et les conteneurs, avec les nouveaux services VMware Cloud Foundation utilisant Tanzu Kubernetes Grid et le nouveau VMware vSphere 7 pour stimuler la productivité des développeurs. Grâce à une pile logicielle la plus complète du marché et qui s’étend de l’application à l’infrastructure, VMware est idéalement placé pour permettre le développement de nouvelles applications modernes et guider les clients dans la modernisation de leurs applications et de leurs infrastructures existantes.

« Aujourd’hui, nous mettons sur le marché un portefeuille complet pour les applications de nouvelle génération afin d’aider les clients à accélérer leur rythme d’innovation », a déclaré Pat Gelsinger, PDG de VMware.« VMware donne aux développeurs la liberté de fournir des applications, quel que soit leur environnement cloud, de supprimer les obstacles à l’adoption de Kubernetes et d’acculturer les administrateurs informatiques aux supports de la nouvelle génération d’applications modernes ».

VMware Tanzu : le portefeuille de modernisation d’applications

VMware Tanzu est un portefeuille de produits et services permettant aux entreprises de livrer plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. Cette suite offre la possibilité d’automatiser le cycle de vie d’applications de nouvelle génération, d’exécuter Kubernetes sur différents Clouds, et d’unifier et optimiser les opérations multi-Cloud. Aujourd’hui, VMware présente les premiers produits du portefeuille VMware Tanzu :

VMware Tanzu Kubernetes Grid – un environnement d’exécution aidant les clients à installer et exécuter un environnement Kubernetes multi-clusters sur l’infrastructure de leur choix. Il est conçu pour exécuter Kubernetes de façon homogène sur n’importe quel environnement (data centers, infrastructures hyperscale, fournisseurs de services et périphérie de réseau). Il inclut également toutes les technologies open source de référence nécessaires pour mettre sur pied et assurer le support d’un environnement Kubernetes prenant en charge toutes sortes de Clouds. Conçu pour être déployé immédiatement par les entreprises, il est entièrement pris en charge par VMware.

VMware Tanzu Mission Control – Présenté en avant-première en août 2019, Tanzu Mission Control est une plateforme de gestion centralisée qui permet d’exploiter et de sécuriser une infrastructure et des applications Kubernetes de nouvelle génération de façon cohérente entre plusieurs équipes et Clouds. Les équipes de production peuvent ainsi assurer une gestion homogène sur différents environnements, et profiter de fonctionnalités de sécurité et de gouvernance renforcées depuis un point de contrôle unique. Quant aux développeurs, ils ont accès en libre-service aux ressources nécessaires pour déployer plus rapidement leur code en production. Le service est disponible dès aujourd’hui.

VMware Tanzu Application Catalog – Ce nouveau service offre une sélection personnalisable de logiciels open source issus du catalogue de Bitnami. Ces derniers sont sécurisés, testés et maintenus afin d’être utilisés en environnement de production. Les développeurs bénéficient ainsi de la productivité et de l’agilité d’applications et de composants pré-packagés, tandis que les équipes de production peuvent satisfaire les exigences strictes de sécurité et de transparence relatives aux systèmes d’information professionnels. Le service a initialement été présenté sous le nom de Project Galleon en août 2019.

Au-delà de celles annoncées aujourd’hui, le portefeuille VMware Tanzu bénéficie également d’autres nouveautés. A la suite de la finalisation du rachat de Pivotal en décembre 2019, VMware a fait en sorte d’intégrer rapidement son équipe, ses technologies et ses produits. L’entreprise a ainsi rebaptisé Pivotal Application Service (PAS) — un service créé spécifiquement pour permettre aux développeurs de concevoir plus rapidement de nouvelles fonctionnalités et aider les équipes de production à garantir une disponibilité de classe mondiale — en Tanzu Application Service. En outre, l’éditeur a également renommé son offre Wavefront by VMware par Tanzu Observability by Wavefront et a aligné le NSX Service Mesh avec le portefeuille en tant que Tanzu Service Mesh, construit sur VMware NSX. L’intégration de toutes ces nouveautés au portefeuille Tanzu permettra aux entreprises d’accroître la rapidité d’exécution de leurs développeurs, d’assurer une supervision étendue de leurs applications hébergées en environnements multi-Cloud – y compris ceux basés sur Kubernetes - et simplifier la manière dont ils se connectent, surveillent et sécurisent les micro-services.

VMware Cloud Foundation 4 : une infrastructure Cloud hybride pour les applications de nouvelle génération

Avec le nouveau VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu, les entreprises pourront mettre en place une infrastructure Cloud hybride, assurer une gestion cohérente de leurs applications basées sur des machines virtuelles ou des conteneurs, et profiter dans le même temps d’une sécurité intrinsèque et de capacités de gestion du cycle de vie des ressources software-defined de calcul, de stockage et réseau. La plateforme permet également de combler le fossé entre développeurs et équipes de production. Les premiers peuvent ainsi rapidement créer et mettre à jour des applications, tandis que les seconds bénéficient de capacités de contrôle et de sécurité renforcée. Disponible sur une variété de Clouds privés et publics (Clouds hyperscale inclus), VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu inclura les nouveaux éléments suivants :

vSphere 7 a fait l’objet d’une refonte à l’aide de Kubernetes, et est désormais optimisé pour exécuter aussi bien des workloads basés sur des conteneurs de nouvelle génération que des workloads traditionnels basés sur des machines virtuelles. vSphere 7 with Kubernetes sera initialement disponible uniquement via VMware Cloud Foundation 4.

vSAN 7 offre des capacités de virtualisation du stockage (dont File Services et Cloud Native Storage pour les applications de nouvelle génération).

vRealize 8.1 offre des capacités de gestion autonome des opérations et d’automatisation d’infrastructure de nouvelle génération pour les workloads et applications virtualisés, Cloud et conteneurisés.

NSX-T offre des services réseau et de sécurité full-stack connectant et protégeant les VM et conteneurs.

Grâce à VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu, les clients pourront découvrir VMware Cloud Foundation Services. Cette surface d’API Kubernetes et REST intégrée permettra aux entreprises de proposer un accès à l’ensemble de leurs principaux services par le biais d’API. VMware Cloud Foundation Services inclura les éléments suivants :

Tanzu Runtime Services : les entreprises bénéficieront de services clés de développement pour Kubernetes, y compris une distribution à jour de Tanzu Kubernetes Grid.

Hybrid Infrastructure Services : reposant sur le nouveau VMware vSphere 7, ces services améliorés offriront un accès complet aux API Kubernetes ainsi qu’aux API d’automatisation d’infrastructures sous forme de code fournies par vRealize Automation, afin de prendre en charge toutes sortes d’applications basées sur des VM et Cloud natives, et déployées avec des conteneurs.

Optimisé pour exécuter n’importe quelle application, VMware Cloud Foundation propose un modèle d’exploitation Cloud en interne – dans un Cloud privé s’étendant au Cloud public. Les développeurs peuvent ainsi utiliser les toutes dernières méthodologies de développement et technologies de conteneurs pour réduire leurs délais de mise en production. Les entreprises bénéficieront d’une gestion simplifiée de leurs conteneurs et des workloads de leurs VM hébergés sur des Clouds hétérogènes tels qu’AWS, Azure, Google, Oracle, Rackspace et IBM, ainsi que par des partenaires VMware Cloud Verified – tout ceci contribuant à l’optimisation des performances, de la résilience et de la disponibilité de ces ressources.

VMware vSphere 7 : des services essentiels pour le Cloud hybride de nouvelle génération

VMware lance également VMware vSphere 7, l’évolution la plus importante connue par vSphere depuis une dizaine d’années. La solution a été présentée en avant-première en août 2019 sous le nom de Project Pacific. Ce projet avait pour but de transformer vSphere en une plateforme ouverte utilisant des API Kubernetes afin d’apporter aux développeurs et équipes de production une expérience proche du Cloud. Composante essentielle du portefeuille VMware Tanzu, cette nouvelle version prendra en charge toutes sortes d’applications (traditionnelles ou de nouvelle génération) hébergées sur n’importe quelle combinaison de machines virtuelles, de conteneurs et de systèmes Kubernetes.

Avec VMware vSphere 7, les entreprises verront la productivité de leurs équipes de développement et de production augmenter d’un cran. Elles pourront ainsi innover plus rapidement, tout en profitant de la sécurité, de la stabilité, des capacités de gouvernance et des faibles coûts des infrastructures d’entreprise traditionnelles. Ces nouvelles capacités et fonctionnalités permettront aux entreprises :

De doper leur productivité : les développeurs bénéficieront d’une infrastructure accessible en libre-service, ainsi que de fonctionnalités de productivité supplémentaires qui réduiront le temps consacré à la gestion de leur infrastructure. L’inclusion de Tanzu Kubernetes Grid dans vSphere 7 with Kubernetes (au sein de VMware Cloud Foundation 4) permettra de livrer des clusters Kubernetes à la demande aux développeurs.

De rendre leurs opérations agiles : les équipes de production IT bénéficieront d’une nouvelle gestion orientée applications, de capacités de gestion simplifiée des cycles de vie, ainsi que d’une plateforme unifiée garantissant des opérations cohérentes sur différents Clouds, data centers et environnements edge.

D’accélérer leur innovation : grâce aux nouveautés de vSphere 7, les applications d’entreprises pourront mieux tirer parti des capacités d’accélération matérielle des cartes graphiques. Ceci permettra d’améliorer les performances des technologies d’intelligence artificielle / d’apprentissage automatique à l’aide de pools de ressources de GPU élastiques, et d’accélérer ainsi l’innovation. En outre, grâce aux optimisations apportées au DRS et à vMotion, et à une meilleure prise en charge de la mémoire persistante (PMem), les clients pourront également gagner en performances au niveau de leurs applications sensibles aux temps de latence.

Enfin, VMware vSphere 7 permettra aux entreprises de continuer à tirer parti de leurs investissements existants dans des technologies, outils et compétences vSphere.

Disponibilités

VMware Tanzu Application Catalog, VMware Tanzu Kubernetes Grid et VMware Tanzu Mission Control sont disponibles aujourd’hui. VMware Cloud Foundation 4, VMware vSphere 7, VMware vSAN 7, VMware vRealize Automation 8.1 et VMware vRealize Operations 8.1 (en interne ou en mode SaaS) seront disponibles le 1er mai 2020 (à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2021 de VMware).

VMware vSphere 7 sera disponible en deux configurations principales : la première, vSphere with Kubernetes sera disponible pour l’offre VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu (pour les applications basées sur des VM ou des conteneurs) ; vSphere7 sera aussi disponible dans une configuration pour les applications basées sur VM dans un certain nombre d’éditions, y compris VMware vSphere Standard Edition.