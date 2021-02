VMware et Accenture lancent VMware Business Group

février 2021 par Marc Jacob

VMware et Accenture annoncent un partenariat élargi et le lancement de VMware Business Group afin d’accompagner les entreprises dans l’adoption d’une stratégie centrée sur le cloud, afin de leur permettre d’accélérer leur migration, de délivrer rapidement des applications de nouvelle génération et transformer leurs activités. Les entreprises seront ainsi en mesure de tirer pleinement parti des capacités et de l’élasticité du cloud.

Accenture et VMware ont investi plusieurs millions de dollars sur plusieurs années dans le VMware Business Group. Ce dernier réunit des professionnels experts du cloud hybride, de la migration dans le cloud, des applications de nouvelle génération dans des secteurs clés et est également soutenu par environ 2 000 professionnels du cloud d’Accenture, formés aux produits et services VMware.

VMware Business Group fait d’ailleurs partie d’Accenture Cloud First, lancé par Accenture en 2020 avec un budget de 3 milliards d’euros d’investissements dans de nouvelles capacités, solutions et partenariats pour aider les entreprises à ancrer leurs fondations dans le cloud.