VMware dévoile en avant-première les nouveautés de VMware Cloud

octobre 2021 par Marc Jacob

VMware, Inc. présente les nouveautés de VMware Cloud, la première et seule infrastructure multi-Cloud, qui permet à ses clients de migrer leurs applications vers le Cloud presque deux fois plus vite, et pour deux fois moins cher. Parmi ces innovations :

• un nouveau portefeuille de services Kubernetes gérés, permettant de moderniser toutes les applications sur VMware Cloud ;

• des fonctionnalités qui permettront d’exécuter des applications d’entreprise dans VMware Cloud de façon plus simple et sécurisée ;

• une nouvelle initiative pour aider les clients souhaitant mener leurs activités dans des Clouds souverains ;

• et des nouveautés en avant-première pour révéler l’avenir de VMware Cloud.

Ces innovations offriront aux clients VMware encore plus d’outils pour accélérer la modernisation de leurs applications, accroître leur agilité et leur résilience, et réduire considérablement leurs coûts par rapport aux approches traditionnelles.

Des conteneurs et une infrastructure Kubernetes en tant que service VMware Cloud with Tanzu services est un nouveau portefeuille de services Kubernetes gérés qui seront bientôt disponibles sans surcoût pour les clients de VMware Cloud on AWS. Les services Tanzu vont accélérer et simplifier la modernisation des applications avec Kubernetes et sur VMware Cloud, tout en rendant le processus plus rentable qu’avec d’autres solutions Kubernetes gérées. L’interface de VMware vCenter permettra aux administrateurs d’unifier la gestion des VM et des conteneurs sur une même plateforme, et d’assurer le provisionnement de clusters Kubernetes en quelques minutes. Les équipes d’exploitation de la plateforme ou les ingénieurs de fiabilité de site (SRE) pourront également gérer des clusters Kubernetes de façon cohérente sur plusieurs Clouds, en utilisant les services Tanzu comme plan de gestion des environnements Kubernetes multi-Cloud.

Avec VMware Cloud, les entreprises peuvent exécuter des applications vSphere dans n’importe quel environnement Cloud en toute simplicité et de façon sécurisée. Une enquête montre que les clients de VMware Cloud peuvent accélérer leurs déploiements Kubernetes et leurs migrations vers le Cloud respectivement de 300 %(1) et 46 %(2), et réduire leur coût total de possession de 57 %(2).

Avec VMware Cloud, les clients peuvent ainsi migrer vers le Cloud à leurs propres rythmes et exécuter des workloads vSphere sur le Cloud de leur choix. Seul VMware Cloud fonctionne en natif dans plus de 100 régions et sur l’ensemble des Clouds publics (Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud), sur plus de 4 000 Clouds de partenaires, dans des data centers privés et en périphérie de réseau. Avec VMware Cloud Universal, les clients peuvent se procurer et consommer librement le service VMware Cloud auprès de VMware ou de ses partenaires de distribution, tout en profitant de la valeur offerte par leurs licences VMware perpétuelles existantes.

VMware Cloud on AWS Outposts sera disponible sur le portail de VMware Cloud service au 3e trimestre de son exercice 2022, et permettra aux clients de profiter d’un modèle opérationnel de Cloud pour leur infrastructure VMware Cloud hébergée dans leur propre data center ou au niveau du Thick Edge. Cette offre complète offrira davantage de contrôle sur les données et applications, ainsi qu’une infrastructure VMware Cloud interne simple, évolutive et plus sécurisée fournie sous forme de service avec un accès optimisé à plus de 200 services AWS natifs.

Dell Technologies APEX Cloud Services with VMware Cloud est un service géré par Dell, qui met l’expérience de VMware Cloud à disposition de l’écosystème APEX. Actuellement disponible en avant-première privée, et prévue pour le 4e trimestre 2022 de VMware, cette offre IaaS permet aux organisations de déployer des instances Cloud préconfigurées dans leur data center, sur un site de périphérie de réseau ou dans un centre d’hébergement en colocation.

Grâce à ses nouveautés, VMware vRealize Cloud Management offre des capacités de provisionnement agnostique, de supervision proactive, d’optimisation de capacité et des coûts, de dépannage en fonction des applications, ainsi qu’une visibilité complète sur le réseau à travers l’ensemble des environnements Cloud. En outre, le nouveau VMware Skyline Advisor Pro résout les problèmes de façon proactive, et évite ainsi aux clients de subir des temps d’indisponibilité imprévus et coûteux.

Les capacités de VMware Marketplace permettent d’accélérer le développement et la livraison d’applications grâce à un catalogue de services privés incluant des logiciels open source (Bitnami), de VMware, ou de tiers. Les clients peuvent désormais réduire leurs cycles d’approvisionnement et de déploiement en se procurant des solutions VMware et d’ISV sur la seule place de marché d’applications multi-Cloud de l’industrie.

Project Artic, une technologie présentée en avant-première, mettra VMware Cross-Cloud Services à la portée de millions d’administrateurs informatiques. Ce projet permet à vSphere de se connecter nativement au Cloud, et établit le Cloud hybride comme modèle d’exploitation par défaut. Les clients pourront ainsi profiter d’une capacité Cloud illimitée sur demande, et accéder instantanément à VMware Cross-Cloud Services via vCenter.

SÉCURITÉ : VMware utilise le modèle logiciel, une architecture extensible et distribuée, et un modèle axé sur le Cloud pour renforcer la sécurité et accroître la protection des données, tout cela en proposant une solution simple d’utilisation. Les clients de VMware Cloud bénéficient ainsi de politiques et de fonctionnalités de sécurité cohérentes sur l’ensemble de leurs environnements.

Les innovations que sont VMware NSX tapless NDR, Secure Workload Access, et Elastic Application Security Edge renforcent la sécurité à l’intérieur des environnements VMware Cloud.

Les nouveautés de VMware Cloud Disaster Recovery accélèrent quant à elles la reprise d’activité à la suite d’attaques par ransomwares, et la restauration des services et données.

VMware Carbon Black Cloud Workload, VMware NSX Advanced Firewall, et VMware NSX Advanced Load Balancer permettent aux clients de VMware Cloud on AWS de réduire leur surface d’attaque, d’accroître la disponibilité et le temps de fonctionnement de leurs applications, et d’augmenter l’efficacité de leurs opérations de sécurité.

La prise en charge par la fonctionnalité Stretched Cluster d’environnements allant jusqu’à seulement deux hôtes offre aux clients de VMware Cloud on AWS (quelle que soit leur taille) une résilience accrue.

Répondre au besoin de Clouds souverains...

La sécurité des données n’est plus seulement l’affaire des entreprises et autres structures. Selon une enquête, entre 50 et 60 % des organisations estiment avoir l’obligation au niveau national de renforcer la sécurité et la confidentialité de leurs données, et d’accroître leur innovation(3). Grâce à la nouvelle initiative VMware Sovereign Cloud, les clients peuvent interagir avec des fournisseurs de services Cloud locaux et de confiance, et respecter les exigences de leur région en matière d’innovation, mais aussi de souveraineté et de contrôle ; d’accès et d’intégrité ; de sécurité et de conformité ; d’indépendance et de mobilité ; et d’analyse de données. Les premiers partenaires VMware Sovereign Cloud désignés sont UKCloud, OVHcloud, AUCloud, Datacom, NxtGen, Noovle, Telefonica, TietoEvry, Telmex and ThinkOn. Découvrez ce que nos partenaires pensent de la nouvelle initiative VMware Sovereign Cloud.

Un aperçu de l’avenir de VMware Cloud

VMware présente les premiers fruits d’autres investissements et innovations en cours de développement pour VMware Cloud avec les avant-premières suivantes :

Project Capitola : cette technologie de gestion de mémoire pilotée par logiciel offrira le meilleur ratio prix-performance pour les applications contemporaines et de nouvelle génération, en agrégeant différents tiers de stockage en mémoire (DRAM, PMEM, NVMe, et autres technologies à venir). En savoir plus sur la façon dont les partenaires soutiennent Project Capitola ici).

Project Cascade : cette avant-première répondra aux besoins des développeurs et équipes DevOps en leur fournissant une interface programmatique standard basée sur Kubernetes. Ils bénéficieront d’une interface déclarative commune pour gérer l’utilisation de leur infrastructure (IaaS) et de leurs conteneurs (CaaS).

Project Ensemble : ce plan de contrôle unifié pour VMware Cloud contribue à optimiser les opérations en proposant une vue unifiée des services vRealize Cloud Management.