VMware annonce la disponibilité de Tanzu Application Platform

janvier 2022 par Marc Jacob

VMware Tanzu annonce la disponibilité Tanzu Application Platform. Tanzu Application Platform est conçu pour améliorer la productivité des développeurs et l’expérience utilisateur avec une couche d’abstraction Kubernetes pour un développement et une livraison d’applications plus rapides, en libre-service et plus sécurisés.

Dans le cadre de sa mission visant à fournir une chaîne d’approvisionnement logicielle plus sécurisée qui réduit les frictions tout au long du chemin de production, Tanzu Application Platform permet aux organisations de toutes tailles de faire du développement de logiciels une compétence essentielle, libérant ainsi le potentiel des développeurs pour fournir des résultats à forte valeur ajoutée pour l’entreprise.

Tanzu Application Platform simplifie le travail des développeurs et des opérateurs, en augmentant l’agilité et en accélérant la livraison de logiciels sur Kubernetes dans un environnement multi-cloud.

Tanzu Application Platform est une plate-forme modulaire qui fournit un ensemble complet d’outils de développement et un chemin simplifié vers la production pour créer et déployer des logiciels plus rapidement et de manière plus sécurisée sur n’importe quel cloud public ou un cluster Kubernetes certifié sur site.

Avec Tanzu Application Platform, vous pouvez commercialiser plus rapidement des applications génératrices de revenus, car vos développeurs peuvent passer plus de temps à créer des logiciels de qualité au lieu de peiner et d’assembler des composants. Tanzu Application Platform vous permet de créer des produits plus sécurisés, car les opérateurs peuvent configurer la chaîne d’approvisionnement avec des garde-corps de sécurité et de conformité intégrés, rendant ces considérations pratiquement invisibles pour les développeurs, vous aidant ainsi à éviter les temps d’arrêt qui pourraient nuire à votre marque.