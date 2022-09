VMware Tanzu® enrichit son portefeuille afin de exécuter et gérer des applications Cloud-natives

août 2022 par Marc Jacob

VMware présente les nouveautés du portefeuille de solutions VMware Tanzu — Tanzu Application Platform et Tanzu for Kubernetes Operations. Celles-ci promettent d’augmenter la productivité des développeurs, d’offrir une sécurité de bout en bout depuis la création jusqu’à la mise en production, et de sécuriser les opérations multi-Cloud à l’échelle.

La transformation digitale des entreprises passe aujourd’hui par la modernisation de leurs processus de développements applicatifs . Les approches traditionnelles ne sont tout simplement pas en mesure de leur offrir les avantages concurrentiels ou la capacité d’innovation rapide dont elles ont besoin aujourd’hui. Les développeurs et les équipes informatiques doivent s’adapter à une nouvelle réalité concernant le développement d’applications Cloud-natives. Dans un monde où les organisations se distinguent par les expériences numériques qu’elles proposent, les applications de nouvelle génération ne sont pas seulement l’épine dorsale des transformations mais représentent la monnaie d’échange de cette économie numérique.

VMware Tanzu est désormais déployé dans le Cloud, en périphérie de réseau et dans des data centers par des clients cherchant à développer, livrer et gérer leurs applications Kubernetes de façon cohérente dans des environnements fortement distribués. Le rapport State of Kubernetes de VMware montre ainsi que 65 % des organisations utilisent déjà Kubernetes en production. En outre, 48 % d’entre elles devraient en accroître considérablement l’adoption dans les 12 prochains mois. VMware Tanzu for Kubernetes Operations est incontournable pour créer et exploiter une infrastructure de conteneurs moderne à l’échelle, quelle que soit la distribution Kubernetes ou le Cloud. Selon des données issues d’une enquête commandée par Enterprise Strategy Group , la solution réduit de 70-80 % les coûts administratifs de l’ensemble des opérations Kubernetes, diminue les temps de réponse de 58 %, et permet aux clients de créer entre 3 et 5 fois plus vite de la valeur. Les opérations liées aux applications de nouvelle génération sont ainsi simplifiées et mieux sécurisées.

VMware Tanzu® for Kubernetes Operations ajoute des fonctionnalités pour rationaliser et sécuriser les déploiements Kubernetes à l’échelle, quel que soit le Cloud

VMware continue d’accompagner ses clients quel que soit le stade atteint dans l’adoption d’une infrastructure Kubernetes, que ce soit pour une seule équipe et sur un seul Cloud, ou à travers toute une entreprise dans un environnement multi-Cloud. Avec VMware Tanzu for Kubernetes Operations, l’éditeur leur permet de mettre en place le socle adapté et un environnement pour soutenir l’ensemble du cycle, du développement à la mise en production. À l’occasion de son événement VMware Explore 2022, VMware annonce la mise à jour de composants clés de la suite Tanzu for Kubernetes Operations — VMware Tanzu® Mission Control™, VMware Aria Operations for Apps (anciennement VMware Tanzu® Observability™ by Wavefront), et VMware Tanzu® Kubernetes Grid™. Ces nouveautés permettront de simplifier la livraison et la gestion de Kubernetes, tout en rendant le déploiement plus fiable.

De nouvelles capacités de gestion des déploiements Kubernetes multi-clusters et multi-Cloud

Dans le cadre de son engagement constant envers ses clients, quelle que soit la maturité de leur infrastructure Kubernetes, VMware annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à étoffer et optimiser les capacités de gestion de déploiements Kubernetes multi-Cloud et multi-cluster de VMware Tanzu Mission Control :

De nouvelles capacités de gestion du cycle de vie des clusters Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) : les clients pourront assurer directement le provisionnement et la gestion de clusters Amazon EKS. Les développeurs et équipes de production rencontreront ainsi moins de difficultés et bénéficieront de davantage de choix en matière de types de clusters. Cette fonctionnalité permettra également aux équipes DevOps d’assurer une prise en charge simplifiée des déploiements Kubernetes multi-Cloud et multi-clusters grâce à une gestion centralisée du cycle de vie des clusters Tanzu Kubernetes Grid et Amazon EKS.

Intégration avec VMware Aria Automation : l’intégration de Tanzu Mission Control à VMware Aria Automation — anciennement connu sous le nom de VMware vRealize® Automation Cloud™ — aidera les clients à consolider leurs opérations IaaS et Kubernetes. Les équipes de production pourront ainsi concevoir des infrastructures Cloud et des services sous-jacents sur n’importe quel Cloud public ou basé sur vSphere. Elles auront également la possibilité de déployer des clusters Kubernetes directement via VMware Aria Automation, tout en en assurant une gestion simplifiée à l’échelle grâce aux politiques héritées de Tanzu Mission Control via ses groupes de clusters, et aux règles et contraintes de VMware Aria.

Gestion en continu et cohérente du cycle de vie des clusters via GitOps : les utilisateurs de VMware Tanzu Mission Control peuvent désormais s’appuyer sur les principes du GitOps pour configurer leurs clusters Kubernetes de façon cohérente. Cette fonctionnalité permet en effet de gérer des clusters en profitant de la livraison continue des ressources depuis un référentiel Git. Elle s’appuie sur l’outil Flux CD, et offre la possibilité de lier un référentiel Git à un cluster, puis de synchroniser les artéfacts YAML de ce référentiel vers le cluster, afin d’assurer la cohérence de la chaîne de compilation GitOps.

Sauvegarde et restauration cross-cluster pour accroître la fiabilité des applications : les équipes chargées de l’exploitation d’applications Kubernetes disposent désormais de davantage de flexibilité grâce aux capacités de sauvegarde et de restauration cross-cluster de VMware Tanzu Mission Control. Cette fonctionnalité leur permet de migrer des applications librement d’un cluster à l’autre, de les exécuter sur le Cloud de leur choix ou sur un data center interne, tout ceci afin d’en accroître la résilience et de simplifier la reprise d’activité.

L’observabilité unifiée grâce à VMware Aria Operations for Applications

La nécessité de gérer des fichiers journaux d’applications et Kubernetes à l’échelle continuera d’augmenter à mesure que les entreprises moderniseront leurs portefeuilles d’applications et créeront de nouvelles applications Cloud natives. Le nouveau Unified Observability Platform de VMware Aria Operations for Applications (anciennement VMware Tanzu Observability) offre une visibilité complète et simplifiée, une expérience utilisateur exceptionnelle, et des tarifs sans surprise pour les environnements multi-Cloud. La plateforme amplifie les fonctionnalités existantes de la solution, et y ajoute des capacités de gestion de fichiers journaux afin de fournir des données contextuelles (traces, indicateurs et journaux). Les utilisateurs peuvent ainsi collecter davantage d’informations exploitables et réduire massivement leurs délais moyens de résolution de problèmes (MTTR). La plateforme unifie les données, informations et actions visibles sur l’ensemble du système, et offre des tableaux de bord personnalisés et prêts à l’emploi pour les applications. Fini les silos de données, les réunions de crise et les alertes intempestives : plus de 250 intégrations avec des produits de partenaires sont disponibles afin de commencer à capturer des données en temps réel depuis n’importe quelle source et en quelques minutes.

VMware Tanzu Kubernetes Grid 2.0 rationalise Kubernetes et optimise la gestion du cycle de vie des applications

La tendance étant au déploiement des conteneurs sur site, dans des Clouds publics et en périphérie de réseau, il est essentiel de standardiser les déploiements Kubernetes sur tous ces environnements. VMware Tanzu Kubernetes Grid est conçu pour simplifier les processus d’installation et les opérations Day 2 en réunissant des technologies open source et outils d’automatisation clés, afin que les équipes soient plus rapidement opérationnelles. Avec Tanzu Kubernetes Grid 2.0, VMware soutiendra les équipes de production et de développement en leur proposant une expérience rationalisée pour la gestion et le provisionnement du cycle de vie des clusters Kubernetes. La solution fournit désormais davantage de flexibilité et de contrôle pour la création de clusters avec Cluster Class, un alignement avec des API open source, des capacités de gestion du cycle de vie des applications, ainsi que des outils basés sur la suite Carvel. Elle est en intégration étroite et embarquée dans vSphere 8, permettant aux clients de transformer leur infrastructure informatique existante en un environnement Kubernetes d’entreprise déployé sur plusieurs Clouds. Tanzu Kubernetes Grid prend également en charge les clusters de plus petite taille d’un nœud de contrôle unique, et peut (via VMware Edge Compute Stack 2.0) supporter un nœud de travail unique, rendant ainsi la périphérie de l’entreprise plus simple et élastique.

VMware Tanzu® Application Platform™ : de nouvelles fonctionnalités pour accroître la productivité des développeurs et simplifier le DevSecOps

Les clients VMware ayant élaboré une stratégie pour leurs applications Cloud natives s’appuient sur VMware Tanzu Application Platform pour gérer la complexité liée à la création, la configuration, la connexion et le déploiement sécurisé de nouvelles applications en production. VMware Tanzu Application Platform est conçue pour permettre aux développeurs d’exprimer pleinement leur productivité. La plateforme offre des accélérateurs d’applications et un processus de mise en production tout tracé, avec l’ensemble des composants préconfigurés nécessaires à la création et au déploiement rapides et sécurisés de logiciels. À l’occasion de l’événement VMware Explore 2022, VMware annonce de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l’expérience des équipes chargées du développement et de la mise en production des applications, quel que soit l’environnement Kubernetes. La plateforme offrira également une sécurité renforcée au niveau de la chaîne d’approvisionnement, ainsi de nouvelles intégrations avec les solutions issues de l’écosystème de partenaires VMware.

Les principales nouveautés :

Disponibilité sur RedHat OpenShift : Dans le but d’offrir davantage de flexibilité quant au choix de la plateforme Kubernetes, Tanzu Application Platform 1.3 sera disponible sur RedHat OpenShift, au sein de vSphere ou sur matériel nu. Les entreprises pourront ainsi tirer toute la valeur de Tanzu Application Platform tout en conservant leurs investissements existants.

Prise en charge des isolations physiques : Tanzu Application Platform 1.3 est désormais disponible sur des environnements fortement régulés, déconnectés, et désormais sur des systèmes isolés physiquement. Les équipes pourront veiller à ce que les composants, mises à niveau et correctifs soient mis à disposition du système et fonctionnent de façon cohérente et correcte dans l’environnement contrôlé — en plus de renforcer la sécurité des données de l’organisation à tous moments. Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement de logiciels : Tanzu Application Platform 1.3 adopte une approche « shift left » transparente en matière de sécurité, avec l’introduction de trois nouvelles fonctionnalités augmentant le rendement des équipes dev et ops, et accélérant la mise en production d’applications. La plateforme Tanzu Application Platform étoffe l’écosystème d’outils de recherche de vulnérabilités grâce à une intégration bêta avec VMware Carbon Black (en plus de Snyk et de Grype). Les clients bénéficieront ainsi de davantage de choix, et pourront tirer parti de leurs investissements existants pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement. Un nouveau tableau de bord centralisé permettra aux équipes chargées des applications d’en superviser les vulnérabilités et de les sécuriser en leur fournissant les informations nécessaires à leurs contrôles pré-déploiement. Et avec la prise en charge par les technologies SPDX et CycloneDX de nomenclatures logicielles (SBoM), elles seront libres d’importer et d’exporter des SBoM grâce au plugin Tanzu Insight CLI.

Enregistrement des spécifications des API dynamiques : Tanzu Application Platform 1.3 automatise la publication, l’utilisation et la collaboration autour d’API dans le cadre du développement d’applications. L’intégration du plugin Backstage API Docs dans l’interface graphique de Tanzu Application Platform permet désormais d’enregistrer et de publier automatiquement les spécifications d’un workload dans le catalogue d’API, via une chaîne d’approvisionnement sécurisée, et avec un contrôle des accès en fonction du rôle.

Intégration avec les pipelines CI/CD de Jenkins : grâce à des intégrations renforcées, les utilisateurs bénéficient d’une meilleure prise en charge de leurs pipelines Jenkins existants dans Tanzu Application Platform. La composante CI de Jenkins pourra être incluse dans une chaîne d’approvisionnement préconfigurée afin de gérer des étapes spécifiques du pipeline d’intégration/de livraison continue, et pour automatiser le déclenchement de tâches Jenkins issus de chaînes d’approvisionnement Tanzu Application Platform.

L’offre VMware Cross-Cloud™ aide les clients à évoluer à l’ère du multi-Cloud

À l’occasion de VMware Explore 2022, VMware dévoile les nouveautés et les améliorations de VMware Cross-Cloud afin d’aider les clients à évoluer à l’ère du multi-Cloud avec liberté, flexibilité et sécurité. VMware Cross-Cloud est un portefeuille de services de cloud computing qui propose une solution unifiée et simplifiée afin de créer, d’exploiter, d’accéder et de sécuriser n’importe quelle application sur n’importe quel cloud à partir de n’importe quel appareil. Les piliers des services VMware Cross-Cloud sont les suivants : 1) Plateforme applicative ; 2) Gestion du cloud ; 3) Infrastructure de cloud et de périphérie ; 4) Sécurité et mise en réseau ; et 5) Anywhere Workspace.