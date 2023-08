VMware, Inc. lance la nouvelle version de VMware Cloud

août 2023 par Marc Jacob

VMware, Inc. lance la nouvelle version de VMware Cloud qui propose aux clients de nouvelles fonctionnalités qui leur permettront de moderniser, optimiser et mieux protéger leur entreprise. Avec VMware Cloud, les clients peuvent innover plus rapidement, opérer plus efficacement et améliorer leurs défenses contre les menaces en reprenant plus vite après une attaque de ransomware.

VMware Cloud associe les logiciels VMware Cloud Foundation et les services VMware Cloud. Cloud Foundation réunit les meilleures innovations des offres logicielles de VMware on-site et de cloud public dans une pile unifiée pour fournir un environnement cohérent dans n’importe quel environnement, qu’il soit on-site, de cloud public ou de cloud partenaire. Les services VMware Cloud simplifient également le déploiement et l’exploitation des environnements VMware Cloud Foundation dans n’importe quel environnement. Les clients peuvent tirer parti des services VMware Cloud pour exécuter des charges de travail d’entreprise de manière plus sécurisée et à grande échelle, en bénéficiant d’une protection des données avancée, d’une reprise d’activité en cas d’incident ou de ransomware basée sur le cloud, ainsi que d’une mise en réseau et d’une sécurité multi-cloud. Les services avancés pour les développeurs, l’intégration de Kubernetes et l’accès optimisé à des centaines de services cloud natifs à travers les principaux fournisseurs de cloud public offrent une approche pragmatique pour moderniser les applications.

VMware Cloud est disponible à travers cinq principales éditions (Essentials, Standard, Pro, Advanced, Enterprise) qui aident les clients à moderniser leur infrastructure et leur gestion à chaque étape de leur migration vers le cloud. Les clients disposent également de trois options pour déployer et gérer leurs environnements VMware Cloud.

• Gestion par le client – les différentes éditions de VMware Cloud peuvent être déployées par les clients au sein de leurs propres data centers ou par les partenaires d’hébergement en colocation de leur choix, avec un contrôle total sur l’environnement de l’infrastructure.

• Gestion par VMware – VMware Cloud on AWS est un service Cloud géré par VMware comprenant des équipements et logiciels entièrement intégrés. Le service Cloud distribué VMware Cloud on Equinix Metal permettra aux clients de se procurer séparément des logiciels sous forme de service pour une flexibilité maximale.

• Gestion par un prestataire – grâce à de nouveaux services VMware Cross-Cloud managés (et basés sur des éditions de VMware Cloud provenant de partenaires tels qu’IBM), les clients pourront réduire le coût total de possession de leurs environnements internes, simplifier leurs opérations, réduire les risques grâce à des fonctions d’observabilité, recueillir des informations exploitables, optimiser leurs performances et accélérer leurs migrations vers le Cloud

NSX+ : Nouveaux services de mise en réseau, de sécurité et de développement multi-cloud pour VMware Cloud

VMware est le leader de la virtualisation du réseau pour les datacenters, avec 70 % de parts de marché en 2022*, et preuves ont été faites que VMware NSX permet de réaliser plus de 60 % d’économies d’OPEX grâce à l’automatisation des services et à la réduction de l’administration matérielle, ainsi que 66 % d’économies dans les opérations du jour 0-2**. Dévoilée à VMware Explore Las Vegas, VMware NSX+ est une nouvelle offre de services gérés dans le cloud de NSX pour les environnements multi-cloud (anciennement Project NorthStar) qui fait progresser les capacités de réseau et de sécurité de base pour VMware Cloud. Avec un modèle d’exploitation de cloud unique plus besoin de ticket ou de dispositif de sécurité, VMware NSX+ offre Zero Trust et normalise la mise en réseau et la sécurité dans les environnements VMware Cloud. NSX+ assure la cohérence des opérations de réseau et de sécurité, la création et l’application centralisées des règles de sécurité, une visibilité complète du réseau et des applications, ainsi qu’une défense en profondeur grâce à la détection et à la réponse réseau (NDR) en tant que service. Les fonctionnalités de NSX+ sont fournies sous forme de SaaS, ce qui simplifie le processus d’installation, et sont gérées de manière centralisée à partir d’une console cloud unique.

Par ailleurs, NSX+ Multi-Cloud VPC introduira le Cloud privé virtuel (VPC) de nouvelle génération en élargissant le concept au multi-cloud, tout en offrant des capacités de gestion conjointe, de gouvernance opérationnelle et d’isolation stricte (mutualisation). Les développeurs et équipes chargées des applications pourront choisir les clouds les mieux adaptés, tout en s’appuyant sur les fonctionnalités en libre-service et sur l’agilité des VPC NSX+ Multi-Cloud. Quant aux équipes chargées des infrastructures, elles pourront continuer à superviser et définir des guides opérationnels pour chaque VPC, et veiller à ce que les changements effectués au sein de ces environnements n’aient pas d’impact sur d’autres locataires sur les différents clouds. Les VPC Multi-Cloud augmenteront donc la productivité des départements informatiques, l’équipe en charge des infrastructures étant en mesure de mettre en œuvre un modèle opérationnel homogène d’un cloud à un autre.

Les organisations s’appuient sur des capacités analytiques avancées et sur l’IA afin d’obtenir des informations sur leurs clients, d’optimiser leurs processus, et d’augmenter leurs revenus. Ces workloads nécessitent des jeux de données massifs capables d’augmenter rapidement. Les solutions de stockage doivent donc pouvoir atteindre des capacités de plusieurs pétaoctets de manière élastique, tout en offrant des performances et une résilience élevées, à un coût total de possession (TCO) moindre. VMware annonce aujourd’hui un stockage encore plus évolutif, efficace et rentable pour VMware Cloud avec VMware vSAN Max, une nouvelle offre de vSAN qui sera capable de proposer plusieurs pétaoctets de stockage désagrégé. Avec cette nouvelle offre, les solutions de stockage de VMware offriront aux clients une flexibilité d’évolution inégalée par rapport aux solutions de stockage traditionnelles, avec les performances, la capacité, la résilience et le faible coût total de possession nécessaires aux applications les plus exigeantes. vSAN Max fera évoluer le stockage de manière élastique et indépendante du calcul pour maximiser l’utilisation, jusqu’à 8,6 pétaoctets de capacité et 3,6 millions d’IOPS par cluster. Il est conçu pour résister aux défaillances des sites, des hôtes et même des dispositifs de stockage discrets dans une topologie de cluster étiré. Comme il repose sur l’architecture de stockage vSAN Express, vSAN Max est conçu pour se remettre d’une défaillance d’un périphérique discret jusqu’à 92 % plus rapidement***. Il peut réduire le coût total de possession de 30 % pour les bases de données critiques grâce à la consolidation du matériel et des licences****. La nouvelle offre vSAN Max fera l’objet d’une licence distincte des éditions vSAN existantes, sera proposée sous forme d’abonnement et devrait faire l’objet d’une licence par tébioctet.

VMware Cloud permet une reprise plus rapide après une attaque de ransomwares

Aujourd’hui, la plupart des attaques de ransomwares utilisent des techniques sans fichier, et ne peuvent pas être détectées en scannant les sauvegardes effectuées en cas d’inactivité. VMware Ransomware Recovery est un service VMware Cloud primé conçu pour faciliter la restauration à la suite d’attaques sans fichier, en analysant les comportements des VM sous tension au sein d’environnements de restauration isolés (IRE) basés dans le Cloud. Il a été prouvé que VMware Ransom Recovery peut résoudre les interruptions de services non planifiées jusqu’à 75 % plus vite*****. Pour réduire davantage les temps d’arrêt des clients, VMware Ransomware Recovery a ajouté des opérations de récupération multi-VM simultanées (disponibles dès aujourd’hui) et permettra aux clients d’exécuter des charges de travail de production dans le cloud jusqu’à ce que l’analyse médico-légale soit terminée et que le centre de données sur site soit fortifié (disponibilité prévue pour le troisième trimestre de l’année 24). En outre, VMware a dévoilé un aperçu technologique du stockage cybersécurisé qui intégrera les flux de travail de récupération avec les snapshots vSAN natifs pour optimiser le transfert de données. VMware Ransomware Recovery étend également la prise en charge des services VMware Cloud pour inclure la protection des charges de travail dans Google Cloud VMware Engine (disponible dès aujourd’hui).

Dans le cadre de cette vague d’innovations majeures apportées par VMware Cloud, VMware annonce la disponibilité anticipée d’un nouveau service de gestion du cycle de vie d’ESXi basé sur le cloud dans VMware vSphere+. Les administrateurs informatiques pourront gérer de manière centralisée les mises à niveau de l’ensemble de leur parc ESXi dans des environnements multi-vCenter distribués, en surmontant les silos et en réalisant en quelques opérations seulement ce qui aurait auparavant nécessité des centaines, voire des milliers d’opérations, en particulier dans les environnements de grande envergure. Il en résultera un gain de temps considérable et une simplification de la planification des mises à niveau et des déploiements, ce qui permettra aux clients de passer plus facilement aux versions les plus récentes et de profiter des avantages des nouvelles fonctionnalités puissantes de VMware Cloud. Les autres mises à jour de vSphere dans la prochaine version comprendront également le doublement de la capacité GPU par VM pour prendre en charge des charges de travail AI/ML plus complexes, permettant un équilibrage de charge plus intelligent pour maximiser les performances des investissements GPU, et des outils en libre-service améliorés pour rendre la création et l’exécution d’apps modernes encore plus faciles pour les ingénieurs DevOps et les développeurs.