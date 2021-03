VMware Cloud accélère la modernisation des applications grâce à des services multi-Cloud modulaires

mars 2021 par Marc Jacob

VMware fait fonctionner les applications professionnelles essentielles aux entreprises dans le monde entier. Plus de 300 000 organisations ont conçu et gèrent quelques 85 millions de workloads, et pas moins de 5 millions de développeurs créent des applications reposant sur ses services. Aujourd’hui, VMware (NYSE : VMW) aide ses clients à tirer pleinement parti du multi-Cloud et à livrer des applications de nouvelle génération au gré des besoins des métiers avec le lancement de VMware Cloud.

VMware Cloud est une plateforme multi-Cloud distribuée permettant aux entreprises d’accélérer la modernisation de leurs applications, du data center à l’edge quel que soit le Cloud. Le service offre des avantages distinctifs aux développeurs et aux opérateurs informatiques, souvent obligés de faire des compromis, et dope leur productivité en leur permettant de créer et déployer leurs applications indépendamment du Cloud. Les équipes de production peuvent également moderniser leurs infrastructures et opérations de façon plus _ • VMware Cloud Universal : un abonnement flexible simplifiant l’achat et la consommation d’infrastructures multi-Cloud et de services de gestion VMware.

• VMware Cloud Console : un environnement unifié permettant la supervision et la gestion des infrastructures VMware Cloud, indépendamment de l’endroit où celles-ci sont déployées.

• VMware App Navigator : une nouvelle offre capable d’évaluer et de trier les initiatives de transformation d’applications en tenant compte de la valeur de chacune d’entre elles.

Des services modulaires et multi-Cloud pour l’ensemble des applications et environnements

En modernisant leur portefeuille d’applications, les entreprises enregistrent de meilleurs résultats, proposent une meilleure expérience client et des services numériques innovants, et permettent à leurs employés de travailler depuis n’importe où. Une enquête de VMware révèle que 90 % de ces transformations sont axées sur la modernisation(1), et que 80 % des organisations déploient aujourd’hui des applications avec un modèle distribué du data center au Cloud en passant par l’edge(2).

Unifiant sécurité et gestion des opérations, VMware Cloud est la plateforme idéale pour les environnements Cloud et internes. Elle prend en charge les applications modernes et traditionnelles, se connecte à l’ensemble des services Cloud natifs et répond aux exigences des développeurs et des équipes de production. Avec VMware Cloud, les clients peuvent gérer leur environnement multi-Cloud avec la simplicité d’un modèle d’exploitation unique. En outre, la plateforme leur fournit la portabilité nécessaire pour résoudre les problématiques liées à des Clouds en silos. Avec VMware Cloud, les clients bénéficient de la simplicité d’un modèle d’exploitation unique répondant à leurs besoins multi-Cloud et la portabilité pour les aider à relever les défis des silos sur le cloud. VMware Cloud fournit des avantages considérables, garantissant 80% de productivité en plus aux développeurs (3) ainsi qu’une réduction de 59 % des coûts opérationnels (4) et l’accélération de 46 % des migrations vers le Cloud (5).

Les clients peuvent déployer des applications vers une plateforme VMware Cloud Foundation évoluant dans Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud mais également sur VMware Cloud on Dell EMC et sur les solutions des plusieurs centaines de partenaires VMware Cloud Verified. En outre, grâce au VMware Marketplace, ils ont accès à des milliers de solutions tierces validées ou open source. Ils peuvent également déployer et exploiter leurs applications sur des Clouds publics natifs, et permettre à leurs développeurs d’accéder à l’ensemble des services Cloud natifs.

Une infrastructure plus rentable, des opérations simplifiées et une modernisation accélérée des applications

Avec l’abonnement VMware Cloud Universal, les clients bénéficient d’une flexibilité et d’une portabilité accrues, et peuvent ainsi adopter le Cloud à leur propre rythme tout en profitant d’un modèle d’exploitation unique pour l’ensemble de leurs Clouds. Cette nouveauté est idéale pour les clients ayant déjà mis en place une architecture de Cloud hybride, ayant planifié des migrations longues durées/de durées variables vers le Cloud, ayant des besoins de Cloud bursting ou souhaitant mettre en place un modèle OPEX pour leur infrastructure interne. L’abonnement permet aux clients d’acheter des crédits pour l’offre d’infrastructure et de gestion du multi-Cloud de VMware, et d’utiliser ces crédits au sein de déploiements de VMware Cloud Foundation en interne, de VMware Cloud on AWS, ou de VMware Cloud on Dell EMC. Les bénéfices de VMware Cloud Universal :

• Choix et flexibilité : une fois acheté, n’importe quel service éligible peut être déployé librement pendant toute la durée du contrat.

• Convertibilité : les crédits de ressources internes Cloud Foundation sur site non utilisés peuvent être convertis en crédits VMware Cloud on AWS, et ce à tout moment au cours du contrat. Cette convertibilité est rendue possible grâce à la nouvelle licence VMware Cloud Foundation Subscription.

• Cloud Acceleration Benefits (CAB) : offre de la flexibilité aux clients qui font la transition vers le multi-cloud en tirant parti de leurs investissements existants dans les licences VMware vers des crédits VMware Cloud Universal.

• Intégration de Kubernetes : VMware Tanzu Standard simplifie la gestion des opérations et les déploiements de Kubernetes.

• Gestion du multi-Cloud et des opérations : grâce à un modèle SaaS, VMware vRealize Cloud Universal facilite la gestion du multi-Cloud.

• VMware Success 360 : conçu pour aider de façon continue les clients à créer de la valeur et à profiter plus rapidement des résultats de leurs initiatives, Success 360 propose des outils de planification de la réussite, un soutien constant dans le cadre de l’adoption de leurs solutions, des ateliers de conception et une assistance proactive.

Le nouvel abonnement repose également sur VMware Cloud Console, qui offre une visibilité et un contrôle complets sur l’intégralité de l’infrastructure VMware Cloud, des environnements internes et Cloud à l’edge. La console propose un portail intégré depuis lequel les clients peuvent affecter, gérer et optimiser l’ensemble des ressources VMware Cloud. Ils sont ainsi libres d’utiliser leurs crédits, d’approvisionner des déploiements d’offres VMware Cloud Universal éligibles, et de contacter les services de support de VMware.

Le nouveau contrat de service VMware App Navigator permet aux organisations de hiérarchiser leurs initiatives de modernisation d’applications et de livrer des résultats plus rapidement. A l’inverse, les autres services de rationalisation de portefeuille essaient de tout planifier, sont longs à la tâche et incluent de nombreuses hypothèses qui finissent souvent par être erronées. App Navigator propose une approche agile en matière d’analyse de portefeuille d’applications. Le service s’appuie sur un ensemble d’outils (automatisés ou non) et une expérimentation pratique pour planifier ce qu’il est nécessaire pour commencer, puis faire évoluer rapidement les initiatives de transformation des applications et du cloud. Dans le cadre de ces contrats, les clients travaillent aux côtés d’employés de VMware pour rationaliser leur portefeuille d’applications, identifier les stratégies et environnements de modernisation d’applications adéquats en fonction des objectifs métiers et informatiques et ériger une feuille de route. Ils peuvent ainsi répondre aux besoins métiers plus rapidement de façon interchangeable et permet l’autosuffisance pour aider à minimiser les risques.

Disponibilité

VMware Cloud Universal est disponible dès aujourd’hui dans l’ensemble des pays et régions anglophones. L’offre sera disponible au Japon au deuxième semestre de l’exercice 2022 de VMware. VMware Cloud Foundation Subscription est uniquement disponible via VMware Cloud Universal. La convertibilité de VMware Cloud Foundation Subscription à VMware Cloud on AWS et VMware Cloud on Dell EMC seront disponibles au 1er trimestre de l’exercice 2022 de VMware. VMware Cloud Console et VMware App Navigator sont également disponibles dès aujourd’hui.

