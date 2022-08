VMware Advanced Workload Protection pour AWS

août 2022 par Marc Jacob

VMware Inc, présente VMware Carbon Black Workload pour Amazon Web Services (AWS). Cette solution a pour vocation de fournir une protection avancée et une sécurisation intégrale des workloads. Grâce à une console unique qui s’intègre à l’infrastructure existante, les équipes chargées de la sécurité et de la direction informatique sont en mesure de réduire les risques d’attaque et de renforcer la sécurité, tout en bénéficiant d’une visibilité cohérente et unifiée pour les workloads exécutées sur AWS, VMware Cloud et on premise.

En permettant aux équipes de sécurité de surveiller les charges de travail, VMware Carbon Black Workload aide les clients AWS à sécuriser de façon optimale les applications modernes. La collecte et le recensement automatiques des vulnérabilités assurent l’identification des risques et la sécurisation des charges de travail, réduisant ainsi les cyberattaques, tandis que les packages CI/CD pour le déploiement des capteurs simplifient la gestion du cycle de vie des agents. De plus, en connectant leur compte AWS, les entreprises peuvent obtenir une visibilité complète et approfondie des charges de travail, même si elles sont antérieures à la date de déploiement du capteur VMware Carbon Black Workload.

VMware Carbon Black Workload pour AWS comprend une solution de sécurité des terminaux (EDR, Endpoint Detection and Response) comportementale. Cette solution qui combine l’évaluation des vulnérabilités et le renforcement de la sécurité des workloads grâce à un antivirus de nouvelle génération (NGAV), permet d’analyser les schémas comportementaux des cybercriminels au fil du temps et d’aider à bloquer des attaques sophistiquées. Grâce au suivi assidu des menaces pour les charges de travail à l’échelle de l’entreprise, les clients AWS peuvent ainsi transformer les informations sur les risques en matière de sécurité en une politique de prévention permettant de les identifier en amont. Cette télémétrie alimente VMware Contexa, un Cloud d’informations sur les cybermenaces qui réduit les délais de réponses lors d’une attaque tout en offrant aux équipes chargées de la sécurité une visibilité, un contrôle et une détection optimum des anomalies au niveau des charges de travail.