VINCI Energies partage en toute sécurité plus de 3 millions de fichiers grâce à NetExplorer

novembre 2021 par Marc Jacob

Filiale du Groupe VINCI, VINCI Energies est présent dans 55 pays, avec 1 800 entreprises qui interviennent dans les infrastructures d’énergie et de transport, l’industrie, le bâtiment et l’ICT (technologies de l’information et de la communication).

Pour assurer la traçabilité et les échanges de fichiers parfois très volumineux entre collaborateurs internes et en externe, en toute sécurité, dans un contexte international, VINCI Energies a choisi la solution NetExplorer. Actuellement, VINCI Energies échange tous les mois un volume conséquent de fichiers, environ 15 To de données et 250 000 fichiers sur la plateforme NetExplorer. L’ensemble des liens générés représente plus de 3,2 millions de fichiers partagés. Dominique TESSARO, DSI VINCI Energies revient sur la mise en place de cette solution.

Une interface ergonomique avec une sécurité renforcée

VINCI Energies Systèmes d’Information apporte les services, le support, les normes et les standards nécessaires au bon fonctionnement des outils métiers, bureautiques ou de gestion, nécessaires aux collaborateurs. L’organisation privilégie l’approche la plus pragmatique possible, en vue de satisfaire au mieux les besoins des équipes.

VINCI Energies a choisi NetExplorer pour optimiser le partage de ses documents dans un contexte local et international. La solution est innovante et évolutive, avec une gestion des données conforme aux exigences de sécurité et de confidentialité du groupe. Hébergée en France, certifiée ISO 27001, son déploiement rapide et son accessibilité pour les utilisateurs a rendu son appropriation plus facile, avec le confort d’une solution mobile. Ce changement de solution répondait à une problématique de partage de fichiers volumineux. La solution s’est parfaitement intégrée dans l’écosystème du groupe ce qui a facilité son utilisation quotidienne par les équipes.

La solution mise en place par NetExplorer apporte un véritable plus par rapport à l’ancienne solution : intuitivité, ergonomie, accès en mobilité, des critères qui ont facilité le travail des collaborateurs. De plus, l’interface personnalisable permet de véhiculer l’image de VINCI Energies auprès de ses fournisseurs qui y ont également accès. La solution, disponible en plusieurs langues, permet de fluidifier les échanges et d’éviter l’usage de solutions non professionnelles (shadow IT). Quelques clics suffisent pour utiliser l’outil depuis son poste de travail ou un terminal mobile.

L’administration de la plateforme respecte totalement les exigences de sécurité VINCI Energies, notamment au niveau de l’authentification sécurisée SAML (interconnexion avec le système SSO SAML 2.0). Cette dernière est gérée en interne et permet à l’utilisateur d’accéder automatiquement à l’interface NetExplorer grâce aux informations fournies par le SAML.

Une solution mobile, accessible hors ligne

La solution est également disponible en version mobile : l’application NetExplorer donne un accès permanent aux collaborateurs à leurs données. Ils peuvent consulter, stocker et partager leurs documents directement depuis leur smartphone ou leur tablette, où qu’ils se trouvent. L’application leur permet également de prendre des photos via leur smartphone et de pouvoir les enregistrer directement dans le cloud NetExplorer.

Les fichiers sont en permanence disponibles puisqu’ils sont consultables même sans connexion Internet. Ce qui peut s’avérer très utile quand les équipes sont en déplacement chez un client, se déplacent dans des zones grises ou qu’elles doivent prendre l’avion !

« La solution NetExplorer répond aux besoins de nos entreprises VINCI Energies dans notre contexte international, pour le partage de documents et d’appels d’offres conséquents. NetExplorer présente les avantages d’une solution innovante et évolutive. La gestion des données est conforme à nos exigences de sécurité et de confidentialité, hébergées en France, d’un déploiement rapide et d’un usage facile pour les utilisateurs. L’appropriation de l’outil est rapide pour les utilisateurs, avec le confort d’une solution mobile » souligne Dominique TESSARO – VINCI Energies Systèmes d’Information.