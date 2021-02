VINCI Energies acquiert la société SETRA Conseil

février 2021 par Marc Jacob

Conjuguée à l’offre de la société Appex, rachetée en 2020, l’acquisition de SETRA Conseil conforte la position de VINCI Energies en France, via sa marque Axians dédiée à l’ICT, sur l’ensemble des briques de la gestion de données : collecte, stockage, analyse, enrichissement et visualisation.

SETRA Conseil est une entreprise spécialiste des données structurées qui intervient à tous les stades du cycle de vie des bases de données : du conseil à l’exploitation 24h/7j, en passant par l’intégration, la migration, la supervision et la formation. Fondée en 2005 et dirigée par Cristophe Rovillo et Jean-Pierre Bocchi, l’entreprise compte à ce jour 40 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2019. Basée à Sophia-Antipolis, SETRA Conseil, dispose d’un rayonnement national et compte de nombreuses références dans les secteurs du retail, des banques et assurances et de l’industrie.