VENAFI commente la nouvelle stratégie de Cyberdéfense américaine

mars 2023 par Kevin Bocek, vice-président, Écosystème et communauté chez Venafi

L’administration Biden a dévoilé jeudi dernier sa nouvelle stratégie de cybersécurité, avec un mot d’ordre, celui de « Réinventer le cyberespace » pour protéger ses citoyens et son économie des menaces étrangères et des cybercriminels. À l’avenir, elle souhaite une meilleure collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. Kevin Bocek, vice-président, Écosystème et communauté chez Venafi, souligne :

« Une stratégie nationale de cybersécurité est attendue depuis longtemps et le fait que les dirigeants de la Maison-Blanche parlent de la cybersécurité comme d’un risque fondamental pour la liberté et l’ordre dans le monde au cours du présent siècle sera bien accueilli par l’industrie.

Comme le reconnaît la politique, la sécurité, comme la protection de l’identité des clients ou des machines, est notre seule voie vers le succès et l’avenir. Les ingénieurs décident du succès des entreprises et sont également ceux qui peuvent menacer non seulement leur organisation, mais d’autres. La nouvelle directive ne changera rien à elle seule. Mais la bonne nouvelle, c’est que les grandes entreprises l’ont déjà reconnu.

Cependant, nous ne pouvons pas nous leurrer. C’est toujours aux entreprises de se protéger et de protéger leurs clients. Cela ne peut pas être déchargé, et en fin de compte, il n’y a pas de force de défense ou de police qui empêchera les entreprises d’être ciblées par des cyberattaques. C’est une réalité que les dirigeants du gouvernement doivent comprendre. »