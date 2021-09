VENAFI comment l’affaire de la cyberattaque à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

septembre 2021 par Kevin Bocek, vice-president of security strategy and threat intelligence chez Venafi

« À mesure que le secteur de la santé continue de se transformer numériquement et de relier davantage de systèmes entre eux, la complexité et les risques d’attaques augmentent de façon exponentielle. Ces facteurs signifient également que la surface d’attaque des pirates continue de s’élargir. Ces machines sont dotées de privilèges de confiance pour communiquer et envoyer des instructions les unes aux autres, avec des identités uniques. Une fois qu’un système est compromis, un pirate informatique peut voler l’identité de cette machine et l’utiliser pour se déplacer latéralement à travers les systèmes et exfiltrer les données sensibles, comme nous pouvons le voir ici".