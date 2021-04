VDMR de Qualys prend désormais en charge les patches pour Linux

avril 2021 par Marc Jacob

Qualys, Inc. annonce étendre la fourniture de ressources de détection et de réponse aux vulnérabilités à l’univers Linux via sa plateforme unique qui accélère ainsi la résolution des vulnérabilités. Le service Qualys Patch Management prend donc désormais en charge les correctifs pour les applications Linux, Windows et tierces, depuis la même console et avec un flux de travail commun.

Alors que les entreprises poursuivent leur migration vers le Cloud, Linux, système d’exploitation dominant au cœur de la plupart des plateformes Cloud et des serveurs, est devenu la cible de toujours plus d’attaques. Une remédiation rapide de ces systèmes s’avère indispensable car les systèmes qui ne sont pas patchés sont la cause première des attaques réussies. Cependant, remédier des vulnérabilités non corrigées n’est pas chose facile dans la mesure où il faut identifier et corréler manuellement les patches appropriés et prioritaires pour les vulnérabilités, et disposer d’outils spécifiques pour gérer les différents systèmes d’exploitation. L’absence d’automatisation et d’outils homogènes ralentit le processus de correction et rallonge le temps moyen de remédiation, augmentant de fait les risques.

Grâce à la solution VMDR de gestion, détection et réponse aux vulnérabilités (Vulnerability Management, Detection and Response) qui prend désormais en charge les correctifs pour les systèmes Linux, les entreprises peuvent lancer une remédiation de manière dynamique et déployer des patches en un seul clic via le même agent Qualys Cloud léger qui procède à l’évaluation des vulnérabilités. Pour aller encore plus vite et pour plus d’efficacité, le service Patch Management corrèle, cartographie et déploiement automatique des patchs Linux depuis un catalogue de correctifs complet.

Qualys Patch Management pour Linux corrèle, cartographie et déploie automatiquement les patches Linux

Disponible dans le cadre de la solution VMDR, Qualys Patch Management est une solution 100% Cloud qui aide les équipes de sécurité et IT à rationaliser et à accélérer la remédiation des vulnérabilités sur les systèmes d’exploitation Linux et Windows, ainsi que sur les applications mobiles et tierces. Qualys Patch Management pour Linux fournit de la visibilité et du contrôle sur le processus de déploiement de patches :

• Automatise la corrélation entre les vulnérabilités et les correctifs pour renforcer la précision et accélérer la recherche et la cartographie des vulnérabilités, et des patchs requis pour remédier ces dernières.

• Consolide le déploiement de patches pour les applications Linux, Windows et tierces et en éliminant ainsi la gestion des patchs depuis des consoles propriétaires et en silo.

• Gère des workflows centralisés et des opérations de tableau de bord en temps réel pour superviser et gérer facilement les remédiations, à la fois pour les workflows Linux et Windows.

Disponibilité

Qualys Patch Management pour Linux sera disponible séparément ou dans le cadre de la solution Qualys VMDR d’ici fin mai 2021. Qualys Patch Management pour Linux prendra tout d’abord en charge Red Hat 6.7 et supportera rapidement toutes les distributions Linux majeures.