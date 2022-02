VAST Data s’associe à Commvault

février 2022 par Marc Jacob

VAST Data annonce un nouveau partenariat avec Commvault pour fournir une solution de sauvegarde intégrée et moderne offrant des garanties supérieures aux entreprises qui cherchent à protéger leurs données contre les cybermenaces, les catastrophes ou les employés malhonnêtes. La combinaison de la solution de stockage universel tout-flash de VAST Data et de la plateforme de protection complète des données de Commvault permet des sauvegardes et des restaurations 50 fois plus rapides pour une récupération instantanée à un coût 40% inférieur à celui des anciens disques durs PBBA, tout en offrant les performances nécessaires à l’analyse des données.

La solution de stockage universel de VAST Data s’oppose au modèle traditionnel des appliances de sauvegarde spécialisées (PBBA), qui dédupliquent les données sur des disques rotatifs et ne sont pas conçues pour une restauration rapide des données. Les principaux points différenciateurs de la solution Commvault optimisée par VAST sont :

• Performances full-flash avec économie d’archivage : Une architecture scale-out tout-flash qui peut répondre à des objectifs de temps de récupération (RTO) très stricts en offrant des performances de restauration 50 fois supérieures et un coût 40 % inférieur à celui des anciens PBBA.

• Réduction des données à la pointe du secteur : La réduction des données la plus avancée du secteur, réalisée par la réduction des données basée sur la similitude de VAST, combinée aux outils de protection des données de Commvault Complete, offre un niveau d’efficacité sans précédent, ce qui permet d’aligner le coût effectif des systèmes flash sur celui des systèmes de stockage sur disque dur.

• Faible coût total de possession. La garantie de 10 ans pour le stockage universel de VAST offre le meilleur coût total de possession (TCO) du secteur par rapport au cycle de rafraîchissement moyen de trois à cinq ans.

• Protection des données au niveau du stockage : La fonction d’instantanés indestructibles du stockage universel de VAST aide les entreprises à protéger leurs données en empêchant les copies de sauvegarde et les instantanés critiques d’être modifiés ou détruits par des acteurs malveillants à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.

Désormais partenaire des alliances technologiques de Commvault, VAST Data a achevé la validation de sa plateforme de stockage universel avec la suite complète de protection des données de Commvault. Grâce à ce partenariat, VAST Data permet aux clients de Commvault de protéger n’importe quelle quantité de données d’entreprise sur une plateforme unique à l’échelle du cloud et de restaurer des milliers de machines virtuelles en quelques heures, et non en quelques jours ou semaines. La plateforme Universal Storage all-flash de VAST permet également d’ajouter des fonctionnalités d’analyse supplémentaires à la plateforme de services de données intelligentes de Commvault - notamment la conformité et la gouvernance des données pour la découverte électronique et les audits de données sensibles, ainsi que Data Insights pour la détection d’anomalies afin d’atténuer les menaces futures - tout en offrant la flexibilité nécessaire pour exécuter différentes charges de travail sans affecter les tâches de sauvegarde et de restauration.