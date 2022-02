VAST Data accélère son expansion internationale en Europe et en Asie

février 2022 par Marc Jacob

Vast Data présente son plan d’expansion internationale alors qu’il continue à moderniser le marché des infrastructures de stockage traditionnelles. Après d’être déjà installée dans plus d’une douzaine de pays, la société annonce ses nouveaux projets d’expansion dans la région EMEA avec le Benelux, la Suisse, l’Italie, l’Espagne ainsi que les pays nordiques, et en Asie avec le Japon. Ces nouvelles localisations s’ajoutent à celles déjà existantes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Israël, en Turquie, en République tchèque, au Moyen-Orient, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Russie et en Corée où Vast est déjà implanté.

Sous la direction de Peter Gadd, vice-président international, tous les territoires seront soutenus par des fonctions de vente, d’assistance technique, de marketing et de services à la clientèle dans la région. VAST a également signé des accords avec des partenaires de distribution de premier plan sur ses territoires internationaux, notamment Spinnaker au Royaume-Uni, Arrow Electronics en Europe, Logicom au Moyen-Orient et en Afrique, TechData en Australie, ASI en Nouvelle-Zélande et ASBISc Enterprises PLC en Russie, ainsi qu’en Europe centrale et orientale.

Avec sa plateforme de stockage universel, VAST a créé une architecture de stockage de nouvelle génération qui relève les défis et les compromis en matière d’échelle, de performance, d’efficacité et de coût, afin de mieux répondre aux exigences des entreprises actuelles, envahies par les données et alimentées par l’IA, dans une nouvelle ère d’intelligence des machines.

Alors que les organisations axées sur les données découvrent qu’elles ne doivent plus être enchaînées à des architectures de stockage legacy complexes, lourdes et coûteuses, elles se tournent vers la plateforme de stockage universel de VAST pour les aider à résoudre leurs défis de stockage stratégique alors qu’elles cherchent à tirer parti des dernières innovations dans les technologies AI/ML.

Avec son siège basé à New York aux Etats Unis, le logiciel de stockage géré de VAST Data débloque la valeur des données et modernise les datacenters en vue de l’ère de l’informatique IA. VAST offre des performances en temps réel à toutes les données et surmonte les obstacles historiques liés aux coûts de la construction de datacenters full-flash. Depuis son lancement en février 2019, VAST est devenu la société d’infrastructure qui se vend le plus rapidement de l’histoire.