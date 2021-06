Utiliser un service de visio américain est-il un problème comme le dit la CNIL ? L’éclairage de Pexip

juin 2021 par Fabrice Emonnet, directeur général France de Pexip

Le 27 mai, la CNIL a rendu un rapport hier déconseillant vivement l’utilisation de services de visioconférence extra-communautaire, pour des applications dans l’enseignement supérieur et la recherche. Parmi les arguments avancés, le Cloud Act qui permet au Gouvernement Américain de pouvoir accéder directement aux données échangées et hébergées sur le Cloud d’une entreprise américaine, que les serveurs soient basés aux États-Unis ou en dehors. La CNIL met en garde contre cette loi qui annihile l’effet du RGDP et dénonce nominalement Zoom et Teams pour leur « intrusion » dans les données personnelles.