Usercube accueille KNS dans son réseau de partenaires intégrateurs

avril 2021 par Marc Jacob

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’éditeur qui souhaite tisser des alliances complémentaires en France comme à l’international pour mettre en œuvre sa fameuse solution SaaS Usercube V5 qui est à ce jour utilisée par plus de 150 clients grands comptes et ETI. Le partenariat entre Usercube et KNS permet aux clients existants comme en devenir de bénéficier du meilleur accompagnement sur les sujets de la gestion des identités et des accès (IGA).

Cet accord est également la résultante de l’implication active des équipes de KNS qui ont su démonter leur solide expertise autour de la mise en œuvre de l’offre de Usercube. Dans ce contexte, pour qu’elles puissent conserver un haut niveau d’excellence, Usercube leur dispensera en continu de nouvelles formations lors de l’évolution de son offre et pourra également leur apporter une assistance technique et commerciale.