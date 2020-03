Urgent !! Expert Technico-Fonctionnel 0365 - IDF - CDI - 55-65k !!

mars 2020 par Elite Cyber Group

Vous souhaitez rejoindre un pure-player Microsoft et jouer un rôle clé au sein d'un groupe en pleine croissance, alliant expertise technique et fonctionnelle pour répondre concrètement aux enjeux de demain.



Vous apporterez votre expertise sur les outils microsoft et aurez de réels perspectives d'évolution sur des projets aussi passionnants qu'innovants.



Vos missions:

*Audit et étude du besoin clien

*Conception et réalisation des infrastructures

*Déploiement de la solution



Votre Profil:

*BAC+4/5 école d'Ingénieur

*Min XP 5 ans (Office 365)

*Exchange/Windows Serveurs

*Online Office 365

*Powershell, OneDrive, Teams

*Technologies Microsoft, Active Directory

*GPO, Scripting PowerShell

*Certifications un Plus !



