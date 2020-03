Urgent !! Expert Active Directory - IDF - CDI - 55-65k !!!

mars 2020 par Elite Cyber Group

Vous souhaitez rejoindre un pure-player Microsoft et apporterez votre expertise sur des projets d'intégration des technologies Microsoft, que ce soit des projets AD On-premises ou orientés Cloud avec Azure AD.



Vos missions :

*Audit & Remédiation AD

*Revue d'architecture, de conception et de réalisation d'architectures autour de l'annuaire AD

*Restructuration/Evolution d'infrastructures d'annuaire AD dans des contextes de transformation digitale, d'extension vers le cloud ou de Carve-in/Carve-out.

*Sécurisation et de durcissement de l'AD, d'application de modèle tiers et de forêt d'administration (modèle ESAE, PAM…)

*Rédaction des dossiers d'architecture, des procédures d'implémentation, d'exploitation etc…

*Assurance de la veille technologique sur les sujets autour de l'AD et de sa sécurité en général



Vous avez des connaissances avancées autour des solutions d'annuaire, d'authentification On-premises et Cloud, de fédération d'identité et de sécurisation.



Votre Profil:

*BAC+4/5 école d'Ingénieur

*AD DS (Active Directory Directory Services 2008 à 2019)

*AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

*AD FS (AD Federation Services), AADConnect Seamless SSO (PTA, PHS)

*AD CS (Certificate Services)

*Azure AD Premium

*Azure MFA (Multi-Factor Authentication)

*Technologies Microsoft, Scripting PowerShell

*Certifications un Plus !



Si cela vous intéresse, contactez Anne-Laure IMMEDIATEMENT au 09 75 12 81 19 ou par email: anne.g@elitecyber-group.com

Salaire : 55-65k

Date annonce : 06/03/2020

Date de debut : 06/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...