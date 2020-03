Urgent !! Architecte SCCM - IDF - CDI - 55-65k !!!

mars 2020 par Elite Cyber Group

Urgent!! Architecte SCCM - IDF - CDI - 55-65k !!!



Vous souhaitez rejoindre un pure-player Microsoft et apporterez votre expertise des technologies Microsoft auprès des grands comptes de la région sur leur stratégie digitale.



Vos Missions:

*Animation d'ateliers d'architecture technique

*Préconistion d'architectures complexes

*Pilotage de projets (et encadrement)

*Veille technologique



Doté d'une expérience d'au moins 5 ans sur la gestion du Poste de Travail et System Center Configuration Manager



Compétences:

*BAC+4/5 école d'Ingénieur

*SCCM 2012/Current Branch, CMG, Co-Management

*SQL Server 2012,2016, 2019

*Windows 7, 8, 10 et Server

*WMI, requêtes SQL/WQL, Report Builder

*Active Directory

*Certifications un Plus !



Si cela vous intéresse, contactez Anne-Laure IMMEDIATEMENT au 09 75 12 81 19 ou par email: anne.g@elitecyber-group.com

Salaire : 55-65k - Selon Profils !

Date annonce : 06/03/2020

Date de debut : 06/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...