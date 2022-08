Universign annonce deux nouvelles certifications ANSSI

août 2022 par Marc Jacob

La signature électronique, procédé technique de chiffrement, confère à un document une valeur légale. Un problème se pose néanmoins lorsqu’un document signé a vocation à être conservé pour des durées longues (dix ans ou plus). En effet, il est possible et même relativement attendu, que les technologies et les algorithmes permettant de garantir la sécurité technique d’un horodatage électronique ne soient plus en mesure d’assurer ces mêmes garanties en raison de progrès technologiques. D’où l’importance d’avoir recours au service de confiance de conservation qualifiée des signatures, comme celui proposé par Universign. Celui-ci permet d’horodater un document déjà signé en faisant ainsi perdurer la valeur légale pour une durée supplémentaire.

Avec cette annonce, Universign devient aujourd’hui le deuxième acteur du marché de la signature électronique en France à obtenir la qualification ANSSI pour ses solutions de Conservation Qualifiée.

La validation de signature pour une optimisation des process et plus de sécurité

Actuellement, afin de vérifier la signature d’un document et sa validité effective, il faut d’abord l’ouvrir puis l’inspecter. En intégrant la validation de signature d’Universign, une entreprise est en mesure de vérifier toute une série de signatures via un simple clic. En pratique, ce service scanne la signature et vérifie ainsi que le prestataire qui y est rattaché est bien inscrit au registre des Prestataires de Services de Confiance, afin d’approuver la signature et déclarer le document valable.

Ce nouveau service offre un gain de temps considérable à tous ses utilisateurs tout en assurant plus de sécurité à cette vérification puisqu’en cas d’anomalie, qu’il s’agisse d’une signature manquante ou d’un défaut de certificat, l’utilisateur est alerté. En utilisant le service de validation de signature d’Universign, une banque pourra, par exemple, optimiser la gestion de ses demandes de prêts ou de crédits : un seul agent lui sera nécessaire de la constitution du dossier à l’attribution finale puisque tous les éléments seront immédiatement vérifiés après signature.