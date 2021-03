Unisys nommé leader des services de cyber-résilience par NelsonHall

mars 2021 par Marc Jacob

Le rapport a mesuré la performance de 11 grands fournisseurs de services. La notation reflète une évaluation pragmatique de la capacité de l’entreprise à emmener ses clients dans un parcours d’innovation au cours de la durée de leur prochain contrat. Cela inclut des critères tels que le niveau de partenariat établi avec les clients, les solutions qui stimulent l’innovation, le niveau d’investissement dans le service et la stabilité financière du fournisseur. L’évaluation se fonde en partie sur les commentaires obtenus lors des entretiens avec les clients des prestataires de services eux-mêmes.

Dans leur rapport, les analystes de NelsonHall ont cité la capacité d’Unisys à intégrer la cyber-résilience dans ses offres, y compris sa “concentration sur la migration des services vers le cloud, les solutions SaaS étant développées plus rapidement pour accompagner les clients dans le processus de transformations digitales agiles”.

Mike Smart, analyste principal de recherche sur les services informatiques chez NelsonHall, a déclaré : “Unisys s’est positionné comme un chef de file dans l’évaluation NEAT des services de cyber-résilience de NelsonHall en raison de sa capacité à travailler avec des partenaires et à utiliser efficacement la cyber-résilience comme facteur de différenciation pour les clients. Soutenir la croissance des services de cyber-conseil implique de comprendre et d’étendre les projets de transformation digitale, y compris l’adoption d’outils de sécurité dans le cloud. Pour cette raison, il est essentiel de pouvoir anticiper et répondre aux besoins futurs des clients dans ce domaine.”

Les analystes ont également souligné la force de la solution de micro-segmentation Unisys Stealth®, notant que “Plutôt que de protéger contre les menaces sur le réseau d’un client, les offres Stealth d’Unisys protègent les données critiques en les rendant invisibles et leurs transferts indétectables” indique le rapport, avant d’ajouter qu’“aucune autre offre ne propose ce niveau de masquage de la topologie du réseau aux attaquants potentiels”.

Stealth ™ a été accrédité par le National Information Assurance Partnership (NIAP) et utilise la micro-segmentation, le chiffrement et l’isolation dynamique pour contenir les menaces et protéger les environnements IT / OT, publics, privés, hybrides, multi-cloud et sur site.

“La cyber-résilience doit être intégrée à tous les aspects des activités numériques d’aujourd’hui. Nous aidons nos clients à sécuriser les informations essentielles à leur mission tout en permettant leur transformation numérique via le cloud. Notre capacité à ajouter de la valeur, du conseil aux opérations en passant par l’optimisation du cloud, facilite cette transformation numérique”, a déclaré Mike Morrison, vice-président senior et directeur général, Cloud et infrastructure, Unisys. “Cette évaluation de NelsonHall valide notre approche et notre capacité à fournir le cadre et la cadence continue de conseils et d’innovation nécessaires à l’obtention de bons résultats pour les entreprises”.

L’évaluation des fournisseurs NelsonHall NEAT pour les services de cyber-résilience peut être consultée ici. Pour plus d’informations sur les offres de sécurité d’Unisys, rendez-vous sur : stealthsecurity.unisys.com.