Unisys lance de nouvelles versions de Stealth(identity)™

juillet 2020 par Marc Jacob

Unisys Corporation annonce la disponibilité d’Unisys Stealth(identity)™ Software-as-a-service (Saas) 2.0 et de Stealth(identity) 2.7, les dernières versions de la solution de gestion des identités biométriques de l’entreprise. Stealth(identity), solution évolutive, permet une authentification biométrique souple et apporte une sécurité forte aux entreprises de toutes tailles. Ces nouvelles versions assurent la disponibilité de fonctionnalités de protection sur site ou dans le cloud.

Stealth(identity) permet de mieux se défendre face à la fraude aux identités en instaurant des identités fiables et irréfutables des personnes sur de multiples canaux physiques et numériques. La solution permet également un contrôle complet des processus de gestion biométrique et apporte la souplesse requise pour s’adapter aux avances technologiques et les mettre à profit afin de garder en permanence une longueur d’avance sur les cybercriminels.

Le vol d’identités a particulièrement posé problème pendant la pandémie de COVID-19. Selon la Federal Trade Commission des États-Unis, plus de 124 000 plaintes pour fraude en lien avec le COVID-19 ont déjà été déposées par des particuliers dont près de la moitié (48 %) indiquent qu’ils se sont fait extorquer de l’argent dans une escroquerie. De plus, en 2020, Unisys Security Index™, le plus ancien indicateur mondial des préoccupations de sécurité des particuliers, identifie que le vol d’identité se classe au premier rang des motifs d’inquiétude du public dans le monde comme aux États-Unis.

Stealth(identity) met en œuvre des identités vérifiées et fiables pour garantir que c’est bien une personne réelle qui se connecte au système de l’entreprise. L’authentification adaptable, basée sur les risques, simplifie les règles de sécurité et fonctionne avec l’infrastructure existante. Il en résulte un coût total de possession réduit pour gérer tout le cycle de vie des identités, depuis la preuve d’identité jusqu’à l’autorisation, à partir d’une plateforme unique. La solution prend également en charge des fonctions de signature unique afin d’ajouter une couche de protection basée sur la biométrie à des applications pour le e-commerce, la banque, les transports et toute application dans l’entreprise qui s’appuie sur la biométrie à des fins d’authentification.

Stealth(identity) SaaS prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales, du visage, de la voix et de l’iris ainsi que la biométrie comportementale, avec la possibilité d’intégrer de nouvelles modalités biométriques à l’avenir. Associée à la puissance d’autres offres du portefeuille de sécurité – dont la solution de microsegmentation Unisys Stealth® qui isole rapidement les systèmes ou les utilisateurs aux premiers signes de brèche de sécurité – Stealth(identity) est un composant indispensable dans une solution de sécurité Zero Trust.

La technologie biométrique d’Unisys facilite l’authentification – pas la surveillance. Les systèmes biométriques d’Unisys sont conçus pour établir la confiance et définir les accès notamment à un bâtiment, un avion ou un actif protégé dans le cloud.