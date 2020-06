Unisys annonce son soutien à Cyber4Healthcare

juin 2020 par Marc Jacob

Le soutien d’Unisys à ce programme va notamment consister à fournir des consultations en ligne gratuites pour aider les organismes de soins de santé à traiter les enjeux critiques de cyberdéfense suivants :

• Comment réduire les impacts des ransomware au sein d’une organisation en mettant à profit des stratégies éprouvées telles que le Zero Trust et des architectures réseau comme la microsegmentation ;

• Comment étendre le réseau de l’entreprise en toute sécurité pour prendre en charge le télétravail grâce à des solutions basées sur l’identité de l’utilisateur et la stratégie de Software Defined Perimeter

• Un « point de contrôle » des cyber-risques actuels propres à une organisation. Cela permet de valoriser les risques, dans un contexte client, pour prioriser les projets à mettre en place face aux menaces les plus prégnantes

Cyber4Healthcare appelle de plus à mettre fin aux cyberattaques sur les hôpitaux, les établissements de santé et de recherche médicale et à tenir pour responsables les auteurs d’attaques en application du droit international dans la mesure du possible.

De plus en plus, les hôpitaux et les établissements de soins sont la cible d’attaques en raison de la pandémie de COVID-19. Récemment, INTERPOL a averti avoir détecté une hausse considérable de cyberattaques sur les hôpitaux engagés dans la lutte contre le COVID-19 dans le monde entier. De plus, une alerte conjointe de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, au sein du ministère américain de la sécurité intérieure, et du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni (NCSC) a mis en garde contre une augmentation des cyber-campagnes liées au coronavirus qui exploitent des logiciels malveillants et le « password spraying » (pulvérisation de mots de passe) pour cibler les organismes de santé, les sociétés pharmaceutiques, les organismes de recherche médicale, les services publics locaux et les universités.

Fournisseur mondial de sécurité globale des infrastructures stratégiques, Unisys est engagé à renforcer la sécurité du monde virtuel. Peter Altabef, PDG et cofondateur d’Unisys, a co-dirigé le projet Cybersecurity Moonshot du NSTAC (Comité consultatif en télécommunications pour la sécurité nationale aux États-Unis) qui appelle à une démarche de toute la nation pour créer un Internet plus sûr et plus résilient pour les services publics et les services d’infrastructures stratégiques. En octobre 2019, l’Institut Aspen a annoncé l’engagement de représentants du secteur, dont Unisys, à remédier à la pénurie croissante de main-d’œuvre dans le domaine de la cybersécurité.

Les solutions de sécurité d’Unisys, dont fait partie Unisys Stealth®, apportent une sécurité « always-on » qui repose sur un socle Zero Trust et s’adapte rapidement à tout changement de besoins dans l’entreprise pour fournir un accès distant quel que soit le terminal utilisé. En tirant parti du concept de la microsegmentation et une approche unique basée sur l’identité, Unisys identifie, valide et sécurise les utilisateurs, les systèmes et les flux de données.