Unisys annonce la disponibilité de la nouvelle plateforme SaaS Unisys TrustCheck™

mars 2020 par Marc Jacob

Évaluer avec précision les cyber-risques d’une organisation – et prendre les décisions qui en découlent – peut s’avérer ardu. Le défi tient en partie à communiquer les risques de cybersécurité en des termes que les membres de la direction vont comprendre. TrustCheck relève ce défi.

TrustCheck est une solution unique de gestion du cyber-risque qui suit une méthode innovante et efficace pour évaluer et comprendre l’exposition financière au cyber-risque et prendre des décisions efficaces en matière de gestion des risques. La nouvelle version SaaS de TrustCheck en disponibilité permanente offre un accès continu à un portail web qui affiche les résultats selon les profils de risques et les prévisions de pertes avec une mise à jour automatique suivant l’évolution des menaces, des risques sectoriels et des tendances au cours de l’année. Ainsi, les dirigeants disposent d’une visibilité permanente de la situation de leur entreprise face aux risques dans un format graphique efficace et facile à comprendre, dès qu’ils en ont besoin.

TrustCheck utilise X-Analytics®, l’application d’analyse financière des cyber-risques de pointe à laquelle les leaders du secteur mondial de la cyber-assurance se fient pour souscrire des milliards de dollars de cyber-risques. Ainsi, TrustCheck apporte la rigueur financière sur laquelle s’appuie le secteur mondial de l’assurance pour gérer les cyber-risques des entreprises.

De plus, le nouveau module « Scenario Lab » de TrustCheck donne aux clients la possibilité d’exécuter des scénarios de risques configurables, de les affiner et de comparer les deltas des profils de risques à leurs profils de référence existants. Ils sont ainsi en mesure d’évaluer le bénéfice le plus probable d’une myriade d’investissements possibles dans la réduction des risques. Scenario Lab permet concrètement à l’organisation de prendre des décisions plus avisées, étayées par des analyses – et qui conjuguent le meilleur potentiel de réduction des risques et de réduction des pertes financières.

TrustCheck est livré avec des modèles propres à différents secteurs et des données adaptées aux besoins des institutions financières, des prestataires de soins de santé, des sociétés de transport, du service public et d’autres organisations.