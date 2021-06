Unisys annonce l’acquisition d’Unify Square pour 152,5 millions de dollars

juin 2021 par Marc Jacob

Unisys, fournisseur de solutions digitales sécurisées aux entreprises et aux administrations, annonce aujourd’hui l’acquisition d’Unify Square, le principal fournisseur de gestion de l’expérience pour les plateformes de collaboration et de communication sécurisées.

L’acquisition, d’un montant de 152,5 millions de dollars, permettra à Unisys de faire progresser l’ensemble de ses services de gestion de l’environnement du poste de travail (managed workplace services) axées sur l’expérience.

La transaction permet de créer une solution puissante pour une collaboration transparente et rapide à l’échelle de l’entreprise qui offre aux entreprises la possibilité de :

● Accélérer la transformation. Les entreprises peuvent désormais accélérer leurs parcours en matière d’environnement du poste de travail, en passant rapidement et de manière transparente des anciennes plateformes de communication sur site aux applications de collaboration modernes basées sur le cloud, avec moins de perturbations et des avantages immédiats.

● Évaluer de manière proactive l’expérience grâce à des analyses en temps réel. Les entreprises peuvent désormais évaluer, analyser et améliorer activement l’expérience des employés sur plusieurs plateformes, tout en améliorant les performances opérationnelles de l’informatique grâce à des analyses en temps réel.

● Permettre une gouvernance et une gestion complètes. Grâce à des fonctionnalités intégrées de conformité et de sécurité, les solutions Unify Square fournissent un modèle stratégique et des fonctionnalités fiables permettant de créer des directives pour couvrir simultanément tous les scénarios de sécurité et de gestion du cycle de vie des plateformes de collaboration.