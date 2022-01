Unisys acquiert CompuGain

janvier 2022 par Marc Jacob

Unisys Corporation annoncer l’acquisition du fournisseur de solutions cloud CompuGain, lspécialiste dans son domaine, pour un montant de 87,3 millions de dollars, sans trésorerie ni dette. Les capacités de CompuGain en matière de modernisation des applications, de développement agile d’applications cloud-natives et de gestion des données dans le cloud et le cloud hybride, y compris sa désignation en tant que partenaire de conseil avancé d’Amazon Web Services (AWS), approfondiront les offres cloud d’Unisys. L’entreprise dispose de plus de 400 ingénieurs, architectes de solutions cloud et développeurs.

CompuGain a généré un chiffre d’affaires de 58 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2021, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Plus de 90 % de son chiffre d’affaires provient de relations clients dont la durée moyenne est supérieure à neuf ans.

Développement des services cloud

Les solutions de CompuGain vont renforcer l’expertise cloud d’Unisys et sa capacité à :

Assurer une migration rapide et agile vers le cloud. CompuGain apporte un processus de développement agile et des frameworks personnalisables pour les applications et l’Infrastructure as a Service (IaaS). Associées à l’expertise d’Unisys en cloud hybride et de services d’optimisation du cloud, ces capacités accrues aideront les clients à réaliser une transformation numérique plus rapide et plus fiable.

Moderniser les applications. L’intégration d’Unisys et de CompuGain répond au besoin croissant de fonctionnalités cloud-natives telles que les micro-services et le déploiement de micro-applications. Celles-ci donnent aux clients le pouvoir de créer de nouveaux outils et services logiciels qui s’alignent sur la stratégie de l’entreprise, automatisent les processus et réduisent les coûts opérationnels.

Valoriser les données. CompuGain offre des fonctionnalités permettant aux clients d’améliorer la gouvernance des données, de stocker et de gérer les données avec des lacs de données d’entreprise afin d’éliminer les silos et de libérer tout le potentiel de leurs données et applications d’entreprise.

Améliorer les compétences cloud public. CompuGain renforce les capacités importantes d’Unisys en matière de cloud. Parmi ses accréditations, CompuGain est un Advanced Consulting Partner d’AWS. Ses compétences sur les plateformes de cloud public comprennent les technologies serverless, les lacs de données, les containers, le machine learning et DevSecOps, ainsi que l’architecture des applications et des données pour les environnements cloud.

Le prix d’achat de cette acquisition est soumis aux ajustements habituels fonction de la trésorerie, de l’endettement et du fonds de roulement de clôture. Pour les informations et les définitions relatives aux mesures financières d’Unisys, y compris l’EBITDA ajusté et le FCF, veuillez consulter le communiqué de presse sur les résultats du 3T21 d’Unisys, disponible sur le site Web de la société. Baird a été le conseiller financier exclusif de CompuGain et Holland & Knight a été son conseiller juridique.

En septembre 2021, la société de recherche et de conseil en technologie Information Services Group (ISG) avait déjà reconnu Unisys comme un spécialiste bmondial pour ses solutions de cloud et d’infrastructure dans un rapport Provider Lens™.