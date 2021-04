Unicorn Security propose des audits de sécurité pour les startups et TPE/PME

avril 2021 par

De plus, contrairement aux idées reçues, les hackers ne visent pas que les grands groupes ! La moitié des TPE/PME ont été touchées en 2020 (source) et cette situation va aller en s’accentuant. En effet, parce qu’elles sont moins bien protégées que les grosses structures, elles sont devenues une cible de choix pour les pirates.

Pourtant, les conséquences peuvent être très lourdes. Un rapport publié par les Nations Unies en mai dernier (source) rappelle que :

• 60 % des PME qui subissent des cyberattaques déposent le bilan dans les 6 mois ;

• elles ne sont qu’1 sur 10 à se déclarer aptes à y faire face ;

• or une cyberattaque se déroule toutes les 39 secondes dans le monde !

Dans ce contexte, Unicorn Security propose des Audits de sécurité pour aider les startups et les TPE/PME à se protéger contre de futures cyberattaques. Démocratiser l’accès à la sécurité informatique pour les startups et les petites structures

Il est temps de tordre le cou à une idée reçue : les start-ups et les TPE/PME ne sont jamais trop petites ou inintéressantes pour les cybercriminels. Au contraire, leurs systèmes d’information sont si vulnérables qu’ils sont extrêmement faciles à attaquer.

Des Audits de cybersécurité techniques pour tous les systèmes d’information Unicorn Security intervient pour auditer tous types de SI : sites web simples ou complexes, applications lourdes, applications mobiles et objets connectés. La société bretonne propose également des accompagnements et formations variées qui peuvent être adaptées en fonction des besoins.

Différents formats d’audits sont disponibles afin d’être en adéquation avec les niveaux de complexité des systèmes audités et des besoins exprimés par ses clients :

• minimum 5 jours pour des audits de site web, applications mobiles Android ou serveurs Linux ;

• minimum 10 jours pour des audits d’applications lourdes ou d’objets connectés.

A la suite d’un audit, un abonnement mensuel est également disponible afin d’accompagner le client dans le temps. Cet abonnement inclus un support technique sur demande, des tests afin de vérifier la sécurité du système, et la vérification des corrections des vulnérabilités précédemment identifiées.

Nathalie précise :

Parce que nous avons un panel de connaissances étendu, nous sommes capables de répondre aux enjeux de sécurité des entreprises de taille réduite. Nous pouvons même les aider à distance puisque nous sommes équipés pour travailler à 100% en remote.

Unicorn Security opère ainsi en France et dans le monde entier grâce à un duo trilingue (anglais, français et allemand).

Un engagement en faveur de l’environnement

Parce que la protection de la planète est une valeur inscrite dans son ADN, Unicorn Security soutient tous les acteurs qui s’impliquent pour la préserver.

Nathalie confirme :

Nous appliquons 10% de réduction par défaut sur toutes les prestations pour les clients ayant un produit ou service avec un impact positif sur l’environnement.

Cette démarche permet de créer un cercle vertueux : mieux protégées contre les cyberattaques, ces TPE/PME pourront continuer à créer de belles innovations dans la lutte pour la préservation de l’environnement.

Les projets à venir

Unicorn Security ambitionne de se développer dans les parties audit Cloud et IoT.

Avec l’arrivée de la 5G, les équipements critiques nécessitant de faibles latences vont bientôt foisonner. Il est d’ores et déjà aisé de comprendre le danger qu’un botnet d’objets connectés représente. Mais il y a encore une inconnue : l’impact en sécurité à moyen/long terme de cette prolifération d’objets. Ils vont en effet avoir des connexions de plus en plus rapides et des rôles de plus en plus importants (médecine, automobile...). Unicorn Security compte à terme contribuer à l’élaboration des normes de sécurité de ce secteur en pleine expansion. Pour ce faire, la jeune pousse bretonne compte engager des experts en IoT et en Cloud, tout en gardant son optique 100% remote.