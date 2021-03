Unicorn Security lance un service d’audit de cybersécurité pour les startups et TPE/PME

mars 2021 par Marc Jacob

Différents formats d’audits sont disponibles afin d’être en adéquation avec les niveaux de complexité des systèmes audités et des besoins exprimés par ses clients :

Une offre clé-en-main pour les audits de sites web simples (basés sur des CMS) à 150€ HT. Ces prix sont très compétitifs afin de les rendre accessibles à de petites entités.

Des audits sur devis et de plus longue durée pour aller en profondeur dans le système :

• minimum 5 jours pour des audits de site web complexes, applications mobiles Android ou serveurs Linux ;

• minimum 10 jours pour des audits d’applications lourdes ou d’objets connectés.

Unicorn Security opère ainsi en France et dans le monde entier grâce à un duo trilingue (anglais, français et allemand).

Parce que la protection de la planète est une valeur inscrite dans son ADN, Unicorn Security soutient tous les acteurs qui s’impliquent pour la préserver.

La genèse du projet

Antoine a eu l’idée du concept en travaillant avec des amis sur son temps libre sur leurs projets, soit personnels, soit de futures entreprises. C’est à ce moment-là qu’il réalise à quel point de simples erreurs, en apparence inoffensives, ont ensuite un impact de sécurité grave. Etudier ces petits projets nous a permis de réaliser qu’un audit parfois simple et succinct permet d’améliorer très grandement la sécurité d’un produit. Il faut s’adapter aux moyens du potentiel attaquant, mais aussi savoir comprendre les besoins et contraintes d’une petite entreprise. Unicorn Security (SAS) a donc été créée début décembre 2020 dans le Finistère.

Le nom de cette société dynamique n’a pas été choisi par hasard. Il est au carrefour :

d’une raison personnelle : Nathalie représente la partie “Unicorn”, blague de longue date entre amis. Quant à Antoine, l’expert en cybersécurité de l’entreprise, il représente en toute logique la partie “Security”.

d’une raison logique en phase avec la vision de la société : une licorne est une "Start-up des nouvelles technologies créée il y a moins de dix ans et valorisée au moins un milliard de dollars avant d’être cotée en Bourse". Il s’agit donc des startups à fort potentiel de croissance tel que par exemple : Doctolib, Blablacar, Ventes-Privées.com, AirBNB, etc. (source) Unicorn Security s’est donc fixé pour mission de protéger les startups à potentiel de futures licornes car les cyberattaques pourraient mettre en péril leur progression.

Les projets à venir

Unicorn Security ambitionne de se développer dans les parties audit Cloud et IoT.

Avec l’arrivée de la 5G, les équipements critiques nécessitant de faibles latences vont bientôt foisonner. Il est d’ores et déjà aisé de comprendre le danger qu’un botnet d’objets connectés représente. Mais il y a encore une inconnue : l’impact en sécurité à moyen/long terme de cette prolifération d’objets. Ils vont en effet avoir des connexions de plus en plus rapides et des rôles de plus en plus importants (médecine, automobile...).

Unicorn Security compte à terme contribuer à l’élaboration des normes de sécurité de ce secteur en pleine expansion. Pour ce faire, la jeune pousse bretonne compte engager des experts en IoT et en Cloud, tout en gardant son optique 100% remote.