Unicil fait confiance depuis 15 ans à Mailinblack pour sécuriser sa messagerie et former ses collaborateurs aux cyberattaques

février 2023 par Marc Jacob

Unicil, filiale du Groupe Action Logement, choisit depuis 2007 les solutions Mailinblack pour sécuriser sa messagerie et plus récemment, pour former ses collaborateurs aux cyberattaques. En 2022, la solution de protection de messagerie, Protect, a permis d’analyser les 1,4 millions d’emails reçus par Unicil et de bloquer 100 000 emails indésirables et / ou dangereux. Mise en place en mars 2022, la solution de sensibilisation et de formation des collaborateurs, Cyber Coach, a quant à elle formé 651 collaborateurs d’Unicil.

L’industrie était le deuxième secteur d’activité le plus visé par les cyberattaques en 2021, d’après un rapport d’IBM XForce de 2021, (il était le 8ème en 2019). Le secteur de l’habitat social pourrait ainsi devenir une des cibles prioritaires des cybercriminels en 2023.

“Nous restons convaincus que pour limiter les risques cyber, nous devons passer, entre autres actions, par des campagnes régulières de sensibilisation vers l’ensemble des personnels Unicil. Nous avons donc implémenté deux solutions de Mailinblack : Protect, pour sécuriser les messageries de nos collaborateurs, et Cyber Coach, pour les former régulièrement aux cyberattaques”, explique Georges Richard, Responsable de la Sécurité de l’Information chez Unicil.

Créée en 1949, sur l’initiative de la Société pour la Défense du Commerce et de l’industrie (aujourd’hui Union Patronale des Bouches-du-Rhône), Unicil apporte des solutions d’habitat adaptées aux territoires de la Région Sud grâce à la diversité de ses expertises et en s’appuyant sur des dispositifs nationaux portés par Action Logement. Cette structure réputée et implantée dans le milieu social français a fait face ces dernières années à des réceptions massives de spams et emails dangereux.

Des risques cyber plus grands pour les acteurs de l’industrie

Les entreprises du secteur industriel sont plus vulnérables aux cyberattaques que leurs homologues du tertiaire. Au vol de données sensibles, chantage financier ou à la dégradation de leur image s’ajoute la paralysie de leurs outils de production.

“Les conséquences d’une cyberattaque peuvent être dramatiques, pouvant aller à la paralysie de notre système d’information en raison de données devenues inexploitables. L’impact au niveau de nos processus de production serait important. Une remise en cause durable de l’image d’Unicil pourrait amener à une perte de confiance de nos clients, mais également de nos parties prenantes (actionnaires, collectivités locales, partenaires…)”, commente Georges Richard.

“17% des cyberattaques visant le secteur industriel ont été effectuées par compromission de la messagerie, d’après le rapport IBM XForce de 2021. C’est quatre fois plus que pour les autres secteurs d’activité. La sécurisation des emails est essentielle à la pérennité des entreprises, notamment industrielles”, souligne Thomas Kerjean, Directeur Général chez Mailinblack.

Technologie et formation pour réduire l’exposition aux risques

Solution historique de Mailinblack, Protect permet de sécuriser les messageries contre les menaces transitant par emails (virus, rançons, phishing, etc.). Elle s’appuie notamment sur de l’intelligence artificielle et du machine learning développés en interne pour analyser les liens présents dans les emails et bloquer les courriels malveillants.

Outil complémentaire, Cyber Coach permet de simuler des attaques de phishing et par ransomware de façon personnalisée, inopinée et régulière, pour sensibiliser les collaborateurs. La solution propose également des outils pédagogiques et ludiques, tels que des quiz, pour apprendre et tester ses connaissances.

“Nous avons intégré Protect en 2007. Cette solution est très efficace, puisqu’elle permet une utilisation simple et intuitive ainsi qu’une autonomie complète de nos utilisateurs. Elle mobilise également très peu de ressources côté IT, ce qui est fortement appréciable. De plus, la solution Cyber Coach apporte une aide et des réponses concrètes à nos collaborateurs pour prévenir ces menaces. Les messageries de nos salariés sont protégées depuis 15 ans et nous en sommes ravis”, conclut Georges Richard.

Lancé en 2021, Cyber Coach a déjà séduit plus de 500 clients et entraîné 300 000 collaborateurs à travers plus de 6000 simulations d’attaques. Parmi eux, 25 % en moyenne ont cliqué sur les liens vérolés et 15 % ont renseigné des informations personnelles. Si ces chiffres sont alarmants et mettent en évidence la faille humaine, les résultats de la formation sont plus qu’encourageants. La vulnérabilité des collaborateurs est réduite de moitié après 6 simulations d’attaques.