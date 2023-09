Uni Systems est parmi les principaux fournisseurs de services de l’ENISA pour la mise en œuvre de “l’action de soutien à la cybersécurité” au sein des 27 États membres de l’Union européenne

septembre 2023 par Marc Jacob

Uni Systems a remporté 21 contrats-cadres de services (7 en 1ère position, 8 en 2ème position et 5 en 3ème position, ainsi qu’un contrat à l’échelle de l’UE) pour l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) afin de soutenir l’ENISA dans la fourniture de services complets de cybersécurité à 20 des 27 États membres de l’UE. L’objectif de ces contrats, un pour chacun des 20 États membres, est de renforcer la cybersécurité de leurs infrastructures, ouvrant ainsi la voie à un paysage numérique plus sûr et plus résilient dans l’Union européenne.

Uni Systems soutiendra et assistera l’ENISA dans la fourniture de services de cybersécurité - ex ante (services contre les menaces potentielles imminentes de cybersécurité) et ex-post (services répondant à un incident réel de cybersécurité). Ces services fournis par l’ENISA sont destinés à compléter les efforts des États membres de l’Union européenne et ceux au niveau de l’Union pour améliorer leur préparation et leur capacité à répondre à des incidents ou à des crises de cybersécurité de grande échelle.

Les principaux services fournis par Uni Systems sont les suivants :

1. Soutien aux exercices de cybersécurité et aux évaluations des capacités, y compris l’élaboration de scénarios de test, la conduite d’exercices de cybersécurité et l’évaluation de la maturité en matière de cybersécurité dans les États membres de l’UE.

2. Assistance technique à la gestion des incidents, y compris l’analyse des incidents liés à la sécurité de l’information, l’analyse des artefacts et des preuves judiciaires, ainsi que la coordination des réponses aux incidents.

3. Assistance à l’évaluation des menaces, y compris la mise en œuvre de processus d’évaluation, ainsi que l’évaluation de menaces spécifiques et de l’analyse de leur environnement.

Les contrats, d’une valeur de 18 000 000 € et d’une durée de 36 mois, sont attribués en cascade et engagent Uni Systems en tant que prestatire de service principal et/ou unique pour le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Lettonie et la Suède, et en tant que deuxième ou troisième prestataire de services en cascade pour la Bulgarie, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique, Chypre, la Grèce, la Roumanie et l’Irlande.

Nikos Psimogiannos, directeur de la division commerciale internationale et membre exécutif du conseil d’administration, a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération de longue date avec l’ENISA et honorés de soutenir un programme de cybersécurité aussi critique à l’échelle de l’UE. Nous nous engageons à joindre nos forces à celles de l’ENISA et des équipes nationales d’experts des États membres pour renforcer les installations de cybersécurité de l’UE, afin de sauvegarder les infrastructures critiques et de protéger les citoyens contre les menaces numériques".

L’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) est l’agence de l’Union chargée d’atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité dans toute l’Europe. L’ENISA contribue à la cyberpolitique de l’UE, renforce la fiabilité des produits, services et processus TIC grâce à des systèmes de certification en cybersécurité. Elle coopère avec les États membres de l’Union européenne et les organes de l’UE, et aide l’Europe à se préparer aux cyberdéfis de demain.