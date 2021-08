Une rentrée sous le signe de la tranquillité numérique

• Attention aux téléchargements

Avec le développement de l’enseignement à distance, les applications à destination des enfants fleurissent. Attention à ces applications tout comme aux extensions pour les navigateurs qui peuvent parfois cacher des virus ! Les parents doivent systématiquement s’assurer, avant que l’enfant ne fasse un téléchargement, que la source est bien un magasin d’application officiel (App Store sur iOS, Google Play sur Android, Chrome Web Store, sites web de l’éditeur). Les fonctionnalités de contrôle parental apportent aussi un premier niveau de sécurité très utile. Pourtant selon une étude de l’IFOP pour la CNIL publiée en 20201, 57% des parents français interrogés affirment ne pas avoir mis en place de système de contrôle parental.

• S’appuyer sur un gestionnaire de mots de passe

Il faut, afin de garantir la sécurité de son identité en ligne, avoir un mot de passe unique pour chaque compte, ce qui est, reconnaissons-le, pratiquement impossible à retenir vu le nombre croissant de comptes en ligne que nous avons. La solution est simple, il faut s’appuyer sur un gestionnaire de mots de passe. Grâce à lui, l’enfant et ses parents n’ont plus besoin de retenir tous leurs mots de passe. Il leur suffit de retenir le mot de passe principal (aussi appelé “mot de passe maître”). Le gestionnaire de mots de passe les connectera ensuite automatiquement à tous leurs comptes de manière fluide et sécurisée.

• Sécuriser sa connexion Wi-Fi

Nous avons tous déjà vu des noms de réseaux Wi-Fi inédits, souvent accompagnés de mots de passe du même acabit. Et ce phénomène s’est accru avec le télétravail et les études en distanciel. Pourtant, lorsqu’elle n’est pas assez sécurisée, changer la clé de chiffrement proposée par défaut par le fournisseur augmente considérablement le risque d’intrusion dans la connexion. Pour gagner en tranquillité, il est recommandé de vérifier qu’il s’agit d’une clé WPA2. Elle utilise le cryptage AES (Advanced Encryption Standard) et garantit une sécurité maximale du réseau. A noter que votre gestionnaire de mot de passe peut retenir ces clés et donc faciliter vos connexions.

• Se protéger des fausses informations

Entre fake news ou contenus sponsorisés peu signalés, les jeunes sont exposés quotidiennement à des informations erronées ou mensongères. Il est important d’encourager les enfants et les adolescents à développer leur sens critique, en s’interrogeant notamment sur la fiabilité des sources (est-elle officielle, s’agit-il d’un site parodique ou d’un média pertinent…) et en approfondissant la lecture du document concerné. Twitter avait ainsi mis en place une fonctionnalité demandant à ses usagers si l’article qu’ils souhaitaient retweeter avait bien été lu au préalable.

