Une prévention des risques de cyberattaques réussie avec Retarus Email Continuity

mai 2020 par Retarus

Lorsque les systèmes informatiques ne fonctionnent plus, ce sont tous les processus business de l’entreprise qui sont paralysés. Les coûts engendrés par l’échec d’opérations peuvent rapidement se chiffrer à plusieurs millions. Pour pallier le problème de communication pendant une période de crise, le service Email Continuity de Retarus garantit que les entreprises et leurs employés puissent poursuivre leurs échanges, même si l’infrastructure de messagerie électronique est indisponible, comme cela peut se produire en cas de cyberattaque.

Selon le dernier rapport d’Allianz Risk Barometer 2020, les cyberattaques sont devenues de loin le plus gros risque commercial pour les entreprises. Dès que les systèmes informatiques ne fonctionnent plus, tous les projets business en cours sont mis en pause, causant des pertes immenses pour les entreprises. Comme le risque zéro de défaillance n’existe pas, l’anticipation et la préparation d’un plan de continuité des activités informatiques en période de crise deviennent essentielles pour assurer la continuité des activités commerciales.

Sécurisation des emails

Même si l’infrastructure informatique d’une entreprise n’est plus opérationnelle, par exemple lors de pannes de serveurs ou de cloud ou dans le cas de cyberattaques, Retarus s’assure, grâce à sa technologie d’Email Continuity, que l’entreprise reste productive et garantit que sa communication par mail fonctionne sans interruption. Pour ce faire, le service de Retarus réachemine immédiatement les courriers électroniques vers un serveur indépendant du système de messagerie interne, ce qui permet de maintenir une communication fluide et constante avec les partenaires commerciaux, les clients et les collègues.

Une valeur ajoutée pour les clients

Comme l’indique la dernière analyse de marché "Secure Email Gateway - Market Quadrant" publiée par le groupe Radicati à l’automne 2019, le service d’Email Security de Retarus apporte une valeur significative aux entreprises qui souhaiteraient déployer une stratégie de cybersécurité adaptée. Selon les experts, le service d’Email Security Retarus répondent à tous les critères clés d’une prévention efficace des risques.

« Plus que jamais, la gestion de la continuité des activités doit être considérée comme une composante intégrale de la stratégie commerciale », déclare Martin Hager, fondateur et PDG de Retarus. « Le mail a un rôle clé à jouer dans la continuité, car il s’est imposé comme le principal canal de communication des entreprises, tant au sein de l’entreprise qu’avec les partenaires externes. Le service Email Continuity de Retarus est une composante essentielle dans la prévention des risques, permettant aux entreprises de continuer à communiquer par courrier électronique de manière transparente, même lorsque l’infrastructure est défaillante ».