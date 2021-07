Une nouvelle faille Zero-day dans Microsoft

juillet 2021 par Tenable

Une vulnérabilité zero-day a été identifiée dans plusieurs versions de Windows 10. Celle-ci permet à un utilisateur non privilégié de lire le registre et d’élever ses privilèges pour accéder à des informations sensibles. Microsoft a publié un avis informatif "out of band" sur la faille, mais aucun correctif n’a encore été publié. Vous trouverez ci-dessous un commentaire de Satnam Narang, ingénieur de recherche chez Tenable, sur cette faille.