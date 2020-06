Une nouvelle étude de Barracuda Networks révèle que les technologies SD-WAN sont la solution de prédilection pour sécuriser les déploiements du cloud public

juin 2020 par Barracuda Networks

Barracuda Networks dévoile les principales conclusions d’un rapport intitulé Secure SD-WAN : The Launch Pad into the Cloud.

Commandée par Barracuda, l’étude réalisée par le cabinet d’études de marché indépendant Vanson Bourne, a interrogé et rassemblé les réponses 750 décideurs informatiques du monde entier[1] ayant la responsabilité ou la connaissance de l’infrastructure cloud de leur entreprise.

Les points marquants du rapport sont notamment les suivants :

• 71 % des personnes interrogées ont déjà déployé un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois.

• Le secteur des services financiers présente le taux d’adoption le plus élevé, tandis que le secteur public a le plus bas.

• 52 % des personnes interrogées souhaitent acquérir une solution SD-WAN par l’intermédiaire d’un fournisseur de cloud.

• Microsoft Azure est davantage préféré qu’Amazon AWS à 50 % et que Google GCP à 125 %.

Dans l’ensemble, l’étude indique que si les taux d’adoption du cloud public continuent de croître, la sécurité reste le principal obstacle : compte tenu du volume et de la variété des menaces auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd’hui.

La solution privilégiée est une technologie SD-WAN sécurisée, entièrement intégrée au cloud public :

o 23 % des personnes interrogées ont déjà déployé une technologie SD-WAN, tandis que 51 % sont en train de le faire ou prévoient de la déployer dans les 12 prochains mois.

o La solution SD-WAN est utilisée par plus de la moitié des entreprises ayant renforcé la sécurité de leur cloud public.

• Les déploiements du SD-WAN varient considérablement selon les industries :

o Le secteur des services financiers est celui qui adopte le plus le SD-WAN : 35 % des personnes interrogées indiquent qu’il est déjà utilisé et 41 % sont en train de le déployer ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois.

o Le secteur public comporte moins de déploiements de technologies SD-WAN : 7 % seulement ont actuellement déployé un tel réseau, tandis que 36 % sont en train de le déployer ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois.

L’acquisition d’un SD-WAN auprès d’un fournisseur de cloud computing est la préférence majoritaire :

o 52 % des personnes interrogées souhaitent acquérir une technologie SD-WAN par l’intermédiaire d’un fournisseur de cloud.

o Par comparaison, 16 % préfèrent s’adresser à un fournisseur indépendant, tandis que 15 % opteraient pour un partenaire de télécommunications et 12 % pour un revendeur informatique. Finalement, 6 % des interrogés n’ont pas de préférence.

• Microsoft Azure est la plate-forme de cloud public préférée :

o Microsoft Azure est davantage préféré qu’Amazon AWS à 50 % et que Google GCP à 125 %.

o Les réponses indiquent qu’Azure est perçu comme étant plus sécurisé et plus convivial qu’AWS et GCP.

« À mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent le cloud public, la technologie du SD-WAN constitue un élément essentiel pour sécuriser ces déploiements du cloud. En déployant une solution SDWAN tout-en-un et sécurisée, construite en natif dans le réseau du cloud public, les entreprises peuvent profiter de tous les avantages du cloud computing public, » déclare Klaus Gheri, vice-président de la sécurité réseau chez Barracuda.