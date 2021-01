Une nouvelle étude Barracuda révèle la confiance croissante des décideurs informatiques dans le cloud public malgré les problèmes de sécurité

janvier 2021 par Barracuda Networks

Barracuda publie une étude intitulée Cloud Networks : Shifting into hyperdrive . Ce rapport interroge les décideurs informatiques mondiaux afin de connaître leurs attitudes et leurs opinions sur le cloud public, les contraintes d’accès, les problèmes de sécurité, les solutions émergentes ainsi que divers sujets connexes.

L’enquête, menée par Censuswide, une société d’études de marché indépendante, comprend les réponses de 800 cadres - des contributeurs individuels et des responsables de l’infrastructure du cloud – travaillant dans la région EMEA, APAC et aux États-Unis dans différents secteurs tels que la construction, l’éducation, la finance, la santé, la technologie, la fabrication, la vente au détail et les transports.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent que bien que les professionnels de l’informatique gagnent en confiance dans le cloud, les entreprises sont confrontées de plus en plus à des contraintes croissantes en matière d’accès au cloud :

Les professionnels de l’informatique gagnent en confiance dans le cloud :

•Plus des trois quarts des personnes interrogées utilisent plusieurs fournisseurs de services dans le cloud, tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

•Près de 80 % déclarent que leur organisation a déployé un réseau basé sur Azure.

Les organisations sont confrontées à des contraintes croissantes en matière d’accès au cloud :

•56 % des répondants s’efforcent de garantir une disponibilité transparente et un accès « permanent » aux applications cloud au sein de leur entreprise.

•Près de 70% connaissent des problèmes de latence et de performance avec des charges de travail en mode SaaS, comme Office 365.

L’infrastructure de réseau actuelle est de plus en plus coûteuse :

•Plus de 70% des répondants utilisent des méthodes d’accès traditionnelles, telles que le MPLS, dans le réseau de leur entreprise.

•Plus de 60 % déclarent que leurs coûts MPLS augmentent fortement en raison des pics saisonniers de charge de travail.

Les professionnels de l’informatique recherchent une connectivité plus facile et plus économique :

•Plus de 70 % des répondants prévoient de mettre en œuvre une solution SD-WAN dans les 12 prochains mois pour résoudre les problèmes de connectivité dans le cloud.

•Dans le même temps, près de 60 % déclarent que leur organisation hésite à adopter une solution SD-WAN par crainte qu’elle soit complexe et coûteuse.

« Alors que les organisations continuent à transformer radicalement leurs infrastructures et s’appuient davantage sur le cloud public, elles découvrent de nouveaux défis en matière de connectivité et de sécurité. Mais en adoptant des solutions SASE (Secure Access Service Edge) très souples, les entreprises de toutes tailles et de tous types peuvent améliorer la connectivité, simplifier la gestion et renforcer la sécurité, » déclare Klaus Gheri, Vice-Président de la Sécurité des Réseaux chez Barracuda.

Télécharger l’étude : https://fr.barracuda.com/sase-report.