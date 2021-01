Une nouvelle campagne d’hameçonnage cible les Français en usurpant les grandes marques 01net, Avast et Netflix

janvier 2021 par ESET

Quoi de mieux pour rendre une campagne d’hameçonnage attrayante que d’utiliser de grandes marques de notre quotidien ? Les marques les plus connues sont désormais utilisées dans de nouvelles campagnes d’hameçonnage. C’est le cas ici, en France avec 01Net, AVAST et Netflix. Soyez vigilants !

Grandoreiro, cheval de Troie bancaire latino-américain qui ciblait, jusqu’à présent, majoritairement le Brésil, le Mexique, l’Espagne et le Pérou, s’attaque aujourd’hui à la France. Ses auteurs montrent pléthore d’efforts inhabituels pour échapper à la détection par les entreprises de cyber sécurité. Mais cela était sans compter sur ESET.

Les chercheurs ESET ont vu Grandoreiro être distribué uniquement par le biais du spam. Son développement est assez rapide et les changements et ajouts de fonctionnalités sont très fréquents. Grandoreiro est actif au moins depuis 2017 et ciblait jusqu’ici principalement le Brésil et le Pérou. Il s’est étendu au Mexique et à l’Espagne en 2019. Et aujourd’hui, c’est la France qui est touchée à son tour. Il s’attaque à ses victimes en affichant de fausses fenêtres contextuelles qui tentent de les persuader de divulguer des informations sensibles.

01net, Avast et Netflix en particulier, sont utilisées pour une campagne en cours, ciblant les internautes français. L’objectif est de diffuser le cheval de Troie, auparavant destiné à l’Amérique Latine.

Dans ses précédentes campagnes le groupe cyber criminel opérant avec le logiciel malveillant utilisait les logiciels (mise à jour Flash, Java…) puis a saisi l’opportunité de la pandémie et de la COVID. Cette thématique semble s’essouffler car les campagnes observées reprennent d’anciennes thématiques, ayant fait leurs preuves, les logiciels et offres gratuites. Restez donc vigilants face aux offres proposées.