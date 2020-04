Une formation en ligne à la cybersécurité offert à tous les employeurs pour leurs salariés pendant le confinement

avril 2020 par Marc Jacob

Le télétravail généralisé crée des failles majeures pour les cybercriminels. L’exposition au risque dépend principalement du comportement des salariés qui travaillent à leur domicile. Woonoz, expert en Ancrage Mémoriel® de réflexes, en partenariat avec Inquest (groupe Stelliant), spécialiste en gestion des risques IT et Cyber, met gratuitement à la disposition des employeurs et des acteurs de l’assurance son parcours de formation en ligne « cybersécurité ».