Une étude sur les usages du cloud montre que la transformation numérique des soins de santé est façonnée par le cloud hybride

février 2021 par Nutanix

Réalisée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les résultats de la troisième édition du Cloud Index indiquent que plus des deux tiers (70 %) des personnes interrogées déclarent que le coronavirus a entraîné une vision plus stratégique de l’informatique au sein de leur organisation et que la pandémie a accéléré la transformation numérique qui va probablement façonner l’avenir des soins de santé.

Lorsque la COVID-19 s’est déclarée l’an dernier, les organisations de la santé ont cherché des moyens de soutenir efficacement les demandes technologiques croissantes permettant le travail à distance, la mise en œuvre de pratiques de télésanté et la prise en charge d’un volume de patients croissant. Ils ont plus particulièrement cherché des solutions informatiques qui pourraient répondre aux besoins croissants de leurs organisations et soutenir leur transformation numérique. Le secteur de la santé est ainsi plus optimiste que tout autre secteur quant à l’adoption d’un modèle informatique hybride, 95 % des personnes interrogées convenant que ce dernier est leur choix idéal.

Aujourd’hui, plus de la moitié des personnes interrogées dans le secteur de la santé ont augmenté leur utilisation du cloud public (56 %) et du cloud hybride (51 %) et près de la moitié (46 %) ont investi davantage dans les environnements de cloud privé afin de permettre aux nouveaux employés travaillant à domicile d’accéder rapidement aux ressources informatiques. Alors que 77 % des personnes interrogées dans le secteur de la santé avaient auparavant des employés travaillant à distance il y a un an, ce pourcentage est passé à 93 % cette année depuis le début de la pandémie.

Voici d’autres conclusions importantes du rapport de cette nouvelle édition du Cloud Index :

L’avenir des soins de santé dépend du démantèlement de l’architecture existante : Actuellement, les entreprises du secteur de la santé sont plus nombreuses que tout autre secteur à exploiter exclusivement des datacenters traditionnels non compatibles avec les clouds (27 %), contre 18 % au niveau mondial. Toutefois, au cours des cinq prochaines années, les organismes de santé prévoient de réduire cet écart avec une baisse prévue de 21 points de pourcentage des installations de datacenters traditionnels et une augmentation de 32 points des déploiements de cloud hybride.

Le secteur de la santé se tourne vers une infrastructure hyperconvergée pour soutenir la modernisation informatique et ouvrir la voie au cloud hybride : L’infrastructure hyperconvergée est souvent considérée comme la base d’une infrastructure de cloud hybride, car elle contribue à accélérer l’adoption du cloud. Elle réduit fortement le temps nécessaire à la mise en place de l’infrastructure définie par logiciels pour prendre en charge le cloud privé, tout en offrant l’évolutivité de la technologie du cloud. Environ 64 % des personnes interrogées dans le secteur de la santé déclarent avoir entièrement déployé le HCI ou être en train de le faire, ce qui est nettement supérieur aux quelque 50 % de personnes interrogées dans le monde qui utilisent ou déploient une infrastructure hyperconvergée.

La sécurité, le respect de la vie privée et la conformité constituent un défi important pour la transformation numérique du secteur : 58 % des personnes interrogées dans le secteur de la santé ont décrit la sécurité comme un défi important, contre 51 % des personnes interrogées au global. Les répondants du secteur de la santé ont également classé le contrôle des coûts (45 %) et la continuité des activités (45 %) comme des défis importants plus souvent que tout autre secteur.

« Les organisations de soins de santé sont dans une phase critique d’accélération de leurs transformations numériques pour mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels de santé, notamment pour répondre à la pression imposée par le COVID-19 », a déclaré Cheryl Rodenfels, Healthcare Strategist chez Nutanix. « Alors que les responsables informatiques conviennent que le cloud hybride est un élément clé de cette transformation, les organismes de santé doivent identifier des solutions informatiques pour les aider dans cette démarche, qu’il s’agisse d’investir dans des clouds privés alimentés par des IHM ou de trouver des moyens de relier efficacement leurs environnements cloud privés et publics tout en gardant à l’esprit la sécurité et les coûts ».

Méthodologie

Pour la troisième année consécutive, Vanson Bourne a mené des recherches pour le compte de Nutanix, interrogeant 3400 décideurs informatiques du monde entier sur les infrastructures qui hébergent leurs applications professionnelles aujourd’hui, où ils prévoient de les utiliser à l’avenir, quels sont les défis qu’ils doivent relever en matière de cloud computing et comment leurs initiatives en la matière se comparent à d’autres projets et priorités informatiques. La base de répondants couvre de nombreux secteurs d’activité, des entreprises de différentes tailles et les zones géographiques suivantes : les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que la région Asie-Pacifique et le Japon.