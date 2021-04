Une étude publiée par LexisNexis Risk Solutions dévoile une augmentation de 21% du coût de la conformité en matière de criminalité financière sur les marchés européens

avril 2021 par LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions publie les conclusions de son dernier rapport sur l’étude du coût réel de la conformité en matière de criminalité financière pour les pays de la région EMEA. L’étude, portant sur les professionnels de la conformité, identifie les facteurs influant sur la conformité en matière de criminalité financière et met en lumière les dernières tendances en matière de dépenses. Cette étude explore également les impacts sur les entreprises des changements survenus dans l’environnement réglementaire du crime financier ainsi que les défis et conséquences causés par la pandémie du Covid-19. Cette étude démontre que le coût total prévisionnel de la conformité en matière de criminalité financière sur les marchés de la région EMEA est à présent égal à 117.5 milliards de dollars, avec des coûts plus élevés en 2020 par rapport à 2019 pour la France avec +18.1%, l’Allemagne avec 20.2%, l’Italie avec +26.6% et les Pays-Bas avec +22.2%.

Soixante-dix pourcents des entreprises s’attendent à ce que le COVID-19 entraîne des dépenses supplémentaires liées à la conformité sur les 12 à 24 mois prochains. 69% de ces dépenses seront tournées vers la technologie.

Les technologies soutenant les efforts de conformité en matière de criminalité financière permettent de réduire les coûts et les défis

Les organisations ont été confrontées à des défis uniques l’année passée, cependant les résultats de cette étude suggèrent que les institutions financières qui ont su utiliser la technologie comme fondement de leur programme de conformité profitent d’avantages clairs sur leurs homologues. Ces organisations ont eu moins de difficultés à gérer les défis imposés par la pandémie, car la technologie leur a permis de s’adapter plus vite aux besoins règlementaires changeants. Les professionnels de la conformité ont fait état que malgré les défis, un programme de conformité en matière de criminalité financière basé sur la technologie leur donne une meilleure compréhension de leurs clients et leur procure des informations pour améliorer leurs relations clients. Les participants de cette étude ont indiqué que de dépenser plus en matière de technologie de mise en conformité face au crime financier permet de rehausser les compétences de leurs ressources humaines à des taches plus gratifiantes. Ceci est particulièrement important pour les professionnels de la conformité en Europe, se penchant à la fois sur les effets du COVID-19 et faisant face à des changements réglementaires liés aux directives anti-blanchiment européennes (5AMLD et 6AMLD).

Les entreprises de la région EMEA qui allouent plus de 50% de leur budget à la technologie soutenant les efforts de conformité en matière de criminalité financière enregistrent des coûts de mise en conformité annuels et moyens globalement plus faibles, soit 44.6 millions de dollars, comparées à celles qui ont choisi d’allouer une plus large portion de leurs dépenses aux ressources humaines avec 48.4 millions de dollars.

Ces entreprises, ayant opté pour des solutions technologiques, ont aussi enregistré un effet négatif moindre sur leur système de lancement de création de nouveaux comptes. Parmi ces entreprises, 26% des entreprises, de taille moyenne à grande, indiquent que cela reste un défi pour elles. En revanche, celles ayant dépensé moins que la moyenne dans ces solutions technologiques restent encore 44% à faire face à ce même défi.

Les effets du COVID-19

« La pandémie a créé de nouveaux défis pour les institutions financières et pour les professionnels du risque à travers toutes les régions. Les participants à cette étude ont indiqué que plus de la moitié des institutions n’ont pas de procédure officielle pour suivre et identifier les nouvelles menaces, » explique Patrick Hinchin, vice-président de la conformité en matière de criminalité financière au sein de LexisNexis Risk Solutions. « Cela explique le temps imparti à régler de simples tâches quotidiennes, comme la gestion des alertes, a augmenté de manière substantielle. »

Patrick Hinchin ajoute également : « Notre étude a démontré qu’une stratégie qui utilise les avancées technologiques peut faire baisser les coûts tout en améliorant les procédés de conformité. Cela permet aux équipes de conformité de se concentrer sur des priorités plus importantes qui leur incombent et à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques. »

Méthodologie

Cette étude des pays de la région EMEA a interrogé 380 décisionnaires qui supervisent les mesures liées au KYC, suivi des sanctions, suivi des transactions en matière de criminalité financière et des opérations de conformité. Les organisations représentées appartiennent au secteur de la banque, de l’investissement, des assurances et du management d’avoirs. Téléchargez un exemplaire de l’Etude du Coût Réel de la Conformité en Matière de Criminalité Financière – Edition EMEA et rejoignez notre webinaire en langue anglaise le 5 Mai à 14:00 BST co-organisé par ACFCS.