Une étude SolarWinds MSP dévoile les conséquences de la pandémie sur l’activité MSP et identifie les opportunités de croissance

août 2020 par SolarWinds

SolarWinds MSP vient de publier les résultats de son enquête mondiale, COVID-19 : Impact and Response, révélant les conséquences de la pandémie sur l’activité des fournisseurs MSP et les opportunités de croissance.

SolarWinds MSP a interrogé 500 MSP à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur leur gestion de la crise du COVID-19 et leur vision du marché sur les 12 prochains mois. Cette étude révèle que la majorité des MSP interrogés (59 %) ont fait appel aux mesures de soutien de leur gouvernement, et que 74 % ont obtenu l’aide dont ils avaient besoin. L’étude montre également que plus de 80% des entreprises interrogées ont continué à travailler avec un nombre d’employés égale à celui d’avant la pandémie.

« Observer qu’une grande majorité des MSP conserve son personnel dans une période caractérisée par l’incertitude est vraiment réconfortant, en particulier si l’on tient compte du rôle essentiel joué par les MSP dans la transformation numérique des entreprises », déclare Colin Knox, VP Community SolarWinds MSP . La crise sanitaire a renforcé la valeur des MSP aux yeux des entreprises. Sans l’intervention des MSP tournées vers la réduction des risques et la continuité de l’activité, de nombreuses organisations ne seraient pas parvenues à mettre en place le télétravail de façon si rapide et à grande échelle. L’expertise et les compétences des MSP ont été indispensables dans ce contexte de changement radical.

Parmi les principales conclusions mises en évidence par l’étude, plus de deux tiers des MSP (66%) ont dû adapter leurs services de sécurité pour répondre aux besoins de leurs clients en télétravail. Les MSP ont notamment décidé de maintenir les prix de leurs offres de services gérés à long terme (65%), d’assurer des paiements différés (24%), de proposer des remises temporaires (23%), et de diminuer leurs services pour s’adapter à la réduction des budgets de leurs clients (13%).

Dans les mois à venir, les MSP resteront un facteur clé de croissance. Ils prévoient le développement de leurs services de sécurité (51%), l’augmentation des ventes de services Cloud (47%), des contrats de services gérés (39%), et une croissance issue de la continuité des projets (42%). En général, les entreprises qui suivent le modèle commercial de services gérés sont plus confiantes et s’attendent à une plus grande croissance de leurs revenus que celles adeptes du modèle de dépannage classique (break/fix).