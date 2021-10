Une étude Citrix® fait le point sur la sécurité face à l’avènement du télétravail

octobre 2021 par Citrix

C’était comme changer un moteur d’avion en plein vol. » Voilà comment un décideur spécialiste des questions de sécurité décrit l’adoption du télétravail imposée par la crise sanitaire en 2020. Et comme le révèle Citrix Systems, Inc. (NASDAQ : CTXS) dans son enquête The State of Security in a Hybrid World – menée auprès de 1 250 décideurs en charge de la sécurité au sein de moyennes et grandes entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas –, la situation ne s’est pas améliorée.

Sécuriser l’avenir du travail

Aujourd’hui, les employés travaillent partout et à tout moment, en utilisant parfois leurs appareils personnels pour accéder aux ressources et applications cloud de l’entreprise. Résultat, la surface d’attaque n’a jamais été aussi étendue et de nombreux services informatiques éprouvent des difficultés à protéger leur périmètre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

78 % des décideurs français spécialistes de la sécurité déclarent que les procédures et les contrôles ont gagné en complexité suite à l’avènement du travail hybride et à distance.

69 % d’entre eux ont du mal à faire face à l’augmentation des menaces de sécurité provoquée par l’émergence de ces nouveaux modèles de travail.

Améliorer l’expérience collaborateur

Aujourd’hui, les salariés veulent pouvoir travailler partout et à tout moment, comme ils le souhaitent, avec les applications et appareils de leur choix. Outre des décideurs chargés de la sécurité, Citrix a également interrogé 3 603 spécialistes de l’information et 64 % des répondants français considèrent qu’il est « extrêmement » ou « très important » de pouvoir travailler à distance ou à domicile, sur n’importe quel appareil.

Les organisations les plus avisées en ont conscience.

86 % de l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête reconnaissent qu’il est « extrêmement » ou « très important » de créer une expérience transparente pour les collaborateurs.

Environ 9 répondants sur 10 mesurent l’impact de la sécurité de l’information sur l’expérience et la productivité des salariés.

Changer la donne

« Les services IT ont conscience que leur stratégie de sécurité doit évoluer au fur et à mesure de l’adoption du travail hybride, » explique Kurt Roemer, expert en stratégie de sécurité chez Citrix. « Ainsi, ils ont tout intérêt à délaisser les mécanismes classiques de commande et de contrôle au profit d’approches plus intelligentes et plus axées sur les individus, qui assurent la protection des collaborateurs sans compromettre leur expérience. »

La plupart des répondants prennent des mesures en ce sens. Ainsi, 79 % des décideurs interrogés considèrent que la pandémie leur a permis de repenser entièrement leur stratégie de sécurité de l’information à long terme au regard de ces objectifs.

Pourtant les défis restent nombreux, dont les principaux sont :

Une mauvaise connectivité (43 %) ;

La gestion virtuelle des problèmes techniques (34 %) ;

L’impossibilité d’obtenir rapidement/facilement une assistance informatique (32 %).

Investir dans l’avenir

Alors que seulement 46 % des décideurs en charge de la sécurité avaient le sentiment d’être « plutôt prêts » à affronter les enjeux du télétravail au début de la pandémie, 84 % d’entre eux se sentent aujourd’hui « bien » ou « plutôt » préparés à protéger le personnel dans un contexte de travail hybride, à distance ou à domicile.

58 % affirment que les investissements dans la sécurité ont augmenté au cours des 12 derniers mois, avec une hausse de 40 % en moyenne. Mieux encore, 71 % sont convaincus que l’environnement IT de leur entreprise est désormais plus sûr qu’avant la pandémie.

C’est un point essentiel, car selon The State of Security in a Hybrid World, 52 % des décideurs spécialistes de la sécurité estiment que la plupart de leurs collaborateurs opèreront de façon permanente dans le cadre d’un modèle de travail hybride ou à distance.

« Le modèle hybride s’impose comme l’avenir du travail et le service IT jouera un rôle clé dans sa mise en œuvre, » souligne M. Roemer. « Grâce à des technologies adaptées, le service informatique peut garantir un accès sécurisé, fiable et uniforme aux ressources dont les collaborateurs ont besoin pour travailler et rester productifs, et ce, où qu’ils soient. »

À propos de l’enquête

The state of security in a hybrid world étudie le comportement et les expériences des décideurs en charge de la sécurité et des spécialistes de l’information dans les moyennes et grandes entreprises (plus de 500 employés aux États-Unis, plus de 250 employés sur tous les autres marchés), à l’heure où l’économie du savoir opère la transition vers une stratégie de travail hybride à long terme. En partenariat avec Sapio Research, Citrix a ainsi mené une étude d’opinion indépendante et interrogé 1 250 décideurs spécialisés dans les questions de sécurité (responsables, responsables séniors, directeurs et vice-présidents), travaillant dans des entreprises moyennes ou grandes. Les répondants étaient basés aux États-Unis (413), au Royaume-Uni (203), en France (218), en Allemagne (209) et aux Pays-Bas (207). En outre, l’étude a également impliqué 3 603 spécialistes de l’information basés dans des moyennes et grandes organisations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.