Une enquête de Vertiv sur les data centers révèle une forte augmentation d’investissements dans le Edge

février 2022 par Vertiv

Figure 1 : Pourcentage des ressources IT déployées dans différents environnements aujourd’hui et dans cinq ans

Figure 2 : Pourcentage de ressources IT déployées dans différents environnements par région

Environ un tiers (34 %) des personnes sondées prévoient ou sont en train de déployer des sites Edge importants. Un quart d’entre elles ont déjà déployé de nouveaux sites Edge conçus à cet effet, et 41 % exploitent des sites Edge existants. Toute cette activité est remarquable, mais les participants à l’enquête prévoient également une augmentation de 150 % des sites centraux et une activité accrue dans le cloud. Selon l’enquête, le pourcentage de ressources informatiques déployées dans le cloud public devrait passer de 19 % actuellement à 25 % d’ici 2026. La demande de ressources informatiques explose sur les réseaux actuels.

"Les cinq prochaines années vont redessiner le paysage des data centers, en transférant de plus en plus de données vers les sites Edge tout en renforçant les installations d’entreprise au cœur des réseaux hybrides modernes", a déclaré Martin Olsen, vice-président mondial de la stratégie et de la transformation Edge pour Vertiv. "Cette enquête met en évidence l’urgence d’une gestion informatique plus proche de l’utilisateur final. L’avenir de l’informatique est une question de vitesse et de latence, et la seule façon de répondre à ce besoin est de développer le Edge."

Les résultats de l’enquête arrivent juste après la publication, à la fin de l’année dernière, de Archétypes Edge 2.0 : Modèles d’infrastructure Edge prêts à être déployés. Ce rapport a approfondi les recherches de Vertiv sur le Edge et a identifié quatre modèles d’infrastructure Edge permettant une approche plus intelligente et semi-standardisée du déploiement de l’infrastructure Edge.

Les résultats de l’enquête sont cohérents avec le principe des archétypes de périphérie 2.0, à savoir que la croissance massive des sites Edge nécessite une approche plus standardisée de l’architecture Edge.

L’enquête a également révélé l’évolution du profil du site Edge moderne. 29% des sites comportent entre 5 et 20 racks, et 13 % en ont plus de 20. Plus de racks signifie plus de puissance, et les résultats de l’enquête le démontrent : 28 % affirment que leurs sites ont besoin de 21 à 200 kW, et 14 % signalent des demandes de puissance supérieures à 200 kW. L’époque des racks installés dans des armoires informatiques rudimentaires est révolue. Parmi les autres conclusions importantes de l’enquête, figurent :

La durabilité joue un rôle majeur dans les déploiements Edge. Plus des trois quarts des sites (77 %) utilisent ou prévoient d’utiliser des ASI à haut rendement énergétique. En outre, 40 % prévoient d’utiliser des énergies renouvelables, 31 % des systèmes de refroidissement peu gourmands en eau, 29 % des technologies de support de réseau dynamique et 19 % des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG).

Bien que la sécurité et la disponibilité soient les principales priorités des entreprises déployant des sites Edge, l’enquête a révélé certaines pratiques de conception et d’exploitation actuelles qui pourraient réduire la capacité des sites Edge à atteindre ces objectifs à mesure que leur nombre augmente.

Vertiv a interrogé 156 professionnels du secteur pour connaître les projets de leur entreprise en matière de Edge Computing. Les résultats complets de l’enquête sont disponibles dans le rapport intitulé Quelle est votre Edge ? Une enquête révèle la transformation de l’infrastructure au niveau du Edge du réseau.. RDV sur Vertiv.com pour découvrir le rapport Archétypes Edge 2.0 : Modèles d’infrastructure Edge prêts à être déployés et un outil permettant d’identifier le modèle d’infrastructure Edge adapté aux besoins de votre site.