Un mois supplémentaire d’éducation à distance : des cours sécurisés gratuitement grâce à OneLogin

avril 2020 par Marc Jacob

Alors que nous venons d’apprendre la poursuite du confinement et donc de l’éducation à distance pour 4 semaines de plus, au minimum, il est encore temps de réfléchir à sécuriser les connexions à ces cours. OneLogin va permettre à toutes les écoles, collèges et universités concernées par le confinement lié au COVID-19 de profiter d’expériences virtuelles sécurisées. La plate-forme gratuite, qui comprend les fonctions de ‘single sign-on’ (SSO), d’authentification multifacteur (MFA), et d’authentification basée sur des certificats, va permettre à toutes les écoles, collèges et universités concernées de profiter d’expériences virtuelles sécurisées.