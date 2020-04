Un lien évident entre ransomware et comportements des consommateurs

avril 2020 par Arcserve

"Les consommateurs hésitent à travailler avec des entreprises victimes de cyberattaques et ne toléreront pas de perturbations. Il ne suffit pas d’élaborer un plan de reprise d’activités seulement après une attaque", a déclaré Oussama El-Hilali, CTO Arcserve. "Les résultats sonnent comme un avertissement sévère pour les entreprises. Un client sur quatre s’en ira immédiatement après la perturbation, et beaucoup d’autres perdront patience dans les 48 heures. Les entreprises doivent en faire davantage pour protéger leurs données contre les cybercriminels et réduire les risques d’interruption prolongée. Nous recommandons une approche en deux volets où la cybersécurité, la sauvegarde et la reprise après sinistre sont profondément liées".

Méthodologie

L’enquête a été réalisée et complétée par Dynata. 1 998 personnes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont répondu à l’enquête en décembre 2019.

L’étonnant impact des ransomware sur la fidélité et le comportement d’achat des consommateurs - conclusions françaises

Points clés

70% des répondants estiment que les entreprises n’en font pas assez pour sécuriser correctement leurs données - et ils supposent que leurs données aient été compromises sans qu’ils le sachent

41% ont déclaré que la sécurité de leurs données identifiables (IPI) était la seule raison pour laquelle ils pouvaient choisir de ne pas ouvrir de compte ou de ne pas effectuer de transaction avec une entreprise

76% examinent la fiabilité d’une organisation avant d’acheter un produit/service

55% ont indiqué qu’ils éviteraient probablement de travailler avec une organisation ayant subi une cyberattaque au cours de l’année écoulée

32% ne travailleront pas avec une organisation qui a été victime d’une attaque au cours des trois dernières années

Les consommateurs ne tolèreraient pas les interruptions de service liées à des ransomware

27 % des répondants ont déclaré qu’ils confieraient leur activité à un concurrent en cas d’interruption de service, d’échec d’une transaction ou d’inaccessibilité des informations, si cela devait arriver ne serait-ce qu’une fois. 51 % des répondants changeraient après au moins deux interruptions ou échec de transaction.

49 % des personnes interrogées quitteront un site de commerce en ligne après une seule interruption

45 % des personnes interrogées quitteront leur banque ou leur assurance après une seule interruption

45 % des personnes interrogées changeraient de moyen de transport après une seule interruption

Face au ransomware, les consommateurs ne veulent plus attendre

34% passeront chez un concurrent si vos systèmes et applications ne sont pas remis en ligne dans les 24 heures

43% supplémentaires s’en iront s’ils ne peuvent pas accéder aux systèmes et applications dans les deux à trois jours

47% se tourneront vers un concurrent si leurs systèmes et applications bancaires et de titres (services financiers) ne sont pas remis en ligne dans les 24 heures

13 % des personnes interrogées quitteront immédiatement leurs plateformes bancaires et boursières

Les consommateurs font savoir quand ils sont victimes de ransomware

86% admettent partager leurs expériences négatives liées aux demandes de rançon avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues, publier leurs expériences en ligne ou envoyer des courriels sur les incidents

47% ont partagé des expériences négatives avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues

29% ont publié leurs expériences sur un forum communautaire, un blog ou un site web

25% ont partagé leurs expériences par courrier électronique

23% ont publié des critiques négatives en ligne ou partagé leurs expériences sur les médias sociaux

En cas d’attaque, préparez votre communication (de crise)

30% vous considéreront comme moins digne de confiance et moins fiable

21% penseront que vous ne dépensez pas assez pour la sécurité

16 % des personnes interrogées vous jugeront incompétent - plus soucieux de vos profits que de leur sécurité

Facturer plus cher pour la sécurité vos produits et services ?

34% des consommateurs déclarent que la sécurité de leurs données est si importante qu’ils seraient prêts à payer plus cher pour des produits et services d’une organisation qu’ils estiment fiable et sûre

43% paieront plus pour leurs services financiers

36% paieront plus pour leurs fournisseurs de télécommunication

35% paieront plus pour leurs assureurs

34 % paieront davantage pour les organisations publiques et de santé, ainsi qu’avec les fournisseurs de stockage de données et de cloud public

32% paieront plus pour leurs services publics et les commerces de détail

31% paieront plus pour leurs transports

29% paieront plus avec les services média et l’éducation