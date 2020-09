Un dispositif de sensibilisation basé sur une série animée de 11 épisodes qui couvre les recommandations de l’ANSSI

septembre 2020 par Caribara Communication

Le sujet de la sécurité de l’information est un enjeu stratégique pour les entreprises mais il intéresse peu les collaborateurs, qui sont pourtant le « maillon faible » des cyberattaques. La crise de la COVID19 et les contraintes de télétravail ont renforcé ces failles.

Malheureusement, les messages autour des bonnes pratiques (Power point internes, vidéos dites « pédagogiques ») sont souvent austères, anxiogènes et inefficaces. Elles finissent par lasser les collaborateurs qui ne les retiennent pas. Partant de ce constat, l’agence Caribara Communication a élaboré une campagne de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information, innovante et ludique, saluée par francenum.gouv.

« Amener les collaborateurs à adopter les bons réflexes sécurité de façon durable et efficace »

Basée sur une série de films d’animation, savoir-faire du groupe Caribara, le dispositif proposé est tout autant disruptif qu’efficace : il utilise les codes de la série TV afin de capter l’attention, de créer de l’attente, et garantir que les collaborateurs regarderont les videos non pas parce qu’on leur demande, mais parce qu’ils en ont envie !

Sur une durée de 6 mois à 1 an, un nouvel épisode est diffusé chaque mois en s’appuyant sur des outils de communication print (affiches, cartes de com, goodies) à l’effigie de chaque épisode. Le but ? Ancrer les bonnes pratiques dans une approche Phygital, essentielle pour favoriser l’adoption de nouveaux comportements.

2 saisons de 11 épisodes (phishing, réseaux sociaux, mots de passe, données sensibles, terminaux mobiles, etc …) disponibles dans 5 langues et personnalisables à votre marque pour plus d’impact, ainsi que des modules QUIZZ pour mesurer les connaissances de vos collaborateurs.

NOUVEAU : 2 épisodes sur le Télétravail viennent de paraître suite la crise de la COVID ainsi qu’un épisode sur la sensibilisation à la RGPD. Le dispositif SSI by Caribara est proposé dans 2 offres distinctes, Premium ou Standard, adaptées au budget des organisations.

