Un consortium mené par Unisys avec Uni Systems et Wavestone améliore la sécurité des données et renforce le contrôle intelligent des frontières pour l’Union européenne

juillet 2021 par Marc Jacob

Unisys Corporation annonce la signature d’un contrat de quatre ans en partenariat avec Uni Systems et Wavestone, afin de fournir une gamme de services experts à l’Union européenne visant à renforcer l’utilisation efficace des outils et technologies informatiques. Le consortium mené par Unisys fournira des conseils sur la conception de grands systèmes informatiques européens afin de soutenir eu-LISA, l’agence de l’Union européenne responsable de renforcer la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Le contrat, d’une valeur maximale de 216 millions de dollars américains (181 millions d’euros environ), a été attribué sur la base des connaissances approfondies du consortium dans cette industrie.

Signé au quatrième trimestre 2020, l’accord couvre un large éventail de services. Le consortium fournira un support de bout en bout, en passant de la définition et du conseil sur les nouveaux services à la supervision de la livraison du projet, des tests et du contrôle de la qualité. Dans le cadre des nouveaux développements prévus, le consortium apportera un soutien essentiel au déploiement des nouvelles technologies intelligentes. Il s’agit notamment de l’authentification biométrique et de l’activation mobile, alors qu’eu-LISA continue à améliorer et à rationaliser le flux des passagers. Ces systèmes intelligents amélioreront considérablement les voyages dans la région, en réduisant les temps d’attente aux contrôles frontaliers et en offrant un niveau de sécurité plus élevé.

Le contrat a été attribué au consortium dans le cadre d’un appel d’offres public pour le Transversal Engineering Framework (TEF). Il comprend la conception, la fourniture, les tests et le support des systèmes d’entreprise clefs et des composants d’interopérabilité. Dans le cadre de ce contrat, le consortium sera responsable de la fourniture d’une infrastructure critique, tout en veillant à ce que les exigences en matière de conformité, de sécurité et de protection des données soient toutes respectées au plus haut niveau.

Le consortium mené par Unisys a été sélectionné pour son expertise reconnue en matière de design des solutions de contrôles aux frontières de l’UE et de règlementation associée, ainsi que pour son expérience dans la gestion des systèmes d’information critiques. Cette expertise est le résultat de décennies d’études et de projets soutenant la stratégie de contrôle des frontières intelligentes de l’UE. Les experts techniques du consortium travailleront ensemble pour fournir des services de consulting, d’intégration et de contrôle de qualité pour l’infrastructure d’application d’eu-LISA.