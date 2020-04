Un collectif bénévole lance une application blockchain pour tracer les résultats des tests de dépistage du Covid-19

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

L’objectif de l’application Dépistage est d’identifier les personnes immunisées et non contagieuses de manière à pouvoir créer rapidement des zones d’isolation sanitaires autour des individus à risque. Les personnes testées et identifiées comme n’étant pas à risque pourraient donc potentiellement, sous réserve d’un avis médical et éthique, reprendre le travail sans danger pour elles-mêmes et pour autrui, et surtout ne pas s’astreindre au confinement.

Pour les professionnels de santé, des médecins aux administrations, l’application Dépistage représente l’opportunité d’avoir accès à des données fiables et partagées.

L’application Dépistage s’appuie sur la blockchain et la technologie Hyperledger Fabric, un projet hébergé par la Linux Foundation et totalement open source.

Dans un souci d’utilisation généralisée de l’application Dépistage, le consortium a intégré dès sa conception les règles et normes en vigueur relatives au respect de la vie privée. L’objectif est de rendre le logiciel conforme avec les exigences de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Le consortium travaille également sur la conformité de son application avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ainsi, les données transmises sur le système seront anonymisées et seules les personnes dûment habilitées auront accès à celles-ci.

Que deviennent les données collectées via l’application Dépistage ? Elles sont accessibles et cédées aux autorités et entités compétentes. Elles sont ainsi mises à disposition uniquement des administrations des établissements sur la base du volontariat (personnels, résidents, famille, animateurs...)

A l’heure actuelle, l’application Dépistage fonctionne en « mode restreint ». Toutefois sa mise à l’échelle pour un déploiement à grande envergure a déjà été anticipée par Block Covid

Le consortium est né au début de la période de confinement liée à l’épidémie du coronavirus en France, et regroupe des spécialistes IT et blockchain. Il est composé des dirigeants de divers entreprises (Unblocked, ChainOps, Uziit) et de particuliers (Abdoulaye Sakho, Salima Zaim, Bruno Schneider). Par la suite, d’autres sociétés et particuliers se sont greffés à cette initiative pour apporter leurs compétences au projet : Datatelling, Omniow, Bruzzo-Dubucq, ainsi que Olivier Pallany, Franck Soulier et Georges-Antoine Gary.