Umbra sera lancée au CES 2022

décembre 2021 par Marc Jacob

Alors que les spyware visant les objets connectés personnels deviennent de plus en plus accessibles, la seule approche plausible pour sécuriser une réunion à caractère sensible est de considérer tous les smartphones et montres connectées présents comme potentiellement compromis.

Umbra est une solution de protection de la confidentialité conçue pour être 100% efficace contre les attaques d’espionnage via les smartphones et montres connectées. Outre son efficacité, ses points forts sont d’être pratique et acceptable par tous.

Umbra se présente sous la forme d’un caisson-valise dans lequel les participants à une réunion insèrent leurs appareils personnels, en toute sécurité et sans les perdre de vue. À l’intérieur, les smartphones et montres connectées se trouvent isolés dans une “bulle parallèle”, dès lors incapables d’enregistrer ou de transmettre. Lors des réunions à caractère sensible, les appareils compromis (ex attaque Pegasus) et les enregistrements secrets opportunistes sont complètement neutralisés.

Guidé par l’idée que que le logiciel sera toujours vulnérable contrairement à une barrière physique, Paladax a consacré 2 ans de recherche et développement à Umbra, en partenariat avec une école d’ingénieurs et son laboratoire de recherche en acoustique.

Umbra intègre, pour parer à toute forme d’enregistrement, une isolation acoustique passive couplée à un brouillage audio intelligent. Un blindage électromagnétique, au niveau des compartiments et du caisson, neutralise, lui, tout type de transmission radio (téléphonie mobile, wifi…) avec l’extérieur et entre les appareils eux-mêmes. Umbra est proposée en deux tailles, une version de 6 compartiments et une autre de 12. Plusieurs options de personnalisation des compartiments et de design sont proposées.

Umbra se distingue par son approche hardware, la protection avancée offerte contre les spyware, et un design haut de gamme. Elle se révèle être le tiers de confiance attendu, combinant un format pratique et une transparence absolue. Umbra rend ainsi accessible une protection de niveau militaire à tous les organismes et individus représentant des cibles potentielles.

Les fuites et vols d’informations stratégiques engendrent de sévères conséquences financières et réputationnelles. Et ces menaces sont en hausse. Umbra se donne donc pour objectif de rendre accessible une protection de la confidentialité de leurs échanges aux personnalités publiques, aux dirigeants gouvernementaux ou privés ainsi que tout acteur manipulant des informations sensibles. Elle est un plug & play, facile à utiliser et non intrusive.

Les objets connectés deviennent omniprésents, ouvrant la voie à un monde de la cyber-surveillance. Grâce à Umbra et à ses autres solutions à venir, Paladax souhaite permettre aux individus de bénéficier des avantages de la technologie sans mettre en péril des droits aussi fondamentaux que leur confidentialité et leur vie privée.

Créer un espace sécurisé requiert désormais trois étapes simples :

1- Umbra est placée en évidence dans la salle de réunion ;

2- Les participants placent leurs appareils dans les compartiments libres ;

3- Umbra est scellée. La réunion peut commencer.