UiPath annonce un partenariat avec Snowflake pour optimiser les analyses d’automatisation robotisée de processus sur le Cloud

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

UiPath annonce un partenariat avec Snowflake,- le Data Cloud, qui vise à intégrer UiPath Insights à la plateforme de Snowflake. UiPath Insights est une solution d’analyse d’automatisation robotisée de processus (RPA) qui mesure, assure le reporting et aligne les opérations d’automatisation sur les résultats stratégiques de l’entreprise. Cette offre combinée de UiPath et de Snowflake avec ses capacités de calcul, de passage à l’échelle, et de partage sécurisé de données à l’échelle de l’entreprise, offre aux clients un traitement plus rapide de leurs données, tout en leur permettant d’opérer des analyses historiques sur du long-terme afin de faire évoluer leur parcours d’automatisation.

L’automatisation devenant une priorité stratégique au sein des entreprises, les attentes en matière de mesure quantitative et de validation de l’impact sur l’activité s’accroissent. UiPath Insights permet aux utilisateurs des processus métier de définir, suivre, mesurer et partager des indicateurs clés de performance (KPI) qui mesurent la valeur et l’impact de la stratégie globale d’automatisation d’une entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement partager des dashboards dans l’entreprise, suivre les indicateurs importants et recevoir des notifications push par e-mail en cas d’événements critiques, créant ainsi une transparence au sein de leurs programmes.

UiPath et Snowflake peuvent aider les organisations qui souhaitent migrer sur le cloud. L’approche globale de Snowflake offre aux clients de la sécurité, qui est devenue un point central de la conversion et de la préoccupation actuelle en matière de stockage de données. UiPath et Snowflake assurent aux clients de secteurs tels que la santé, la finance et les assurances, qu’ils disposent de ce dont ils ont besoin pour stocker et analyser leurs données en toute sécurité dans le cloud.

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, UiPath est désormais reconnu comme un partenaire Powered By Snowflake au sein du Programme de Partenaire Snowflake.